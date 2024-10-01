Не кладите этот алкоголь в морозилку, если не хотите испортить себе праздник

Posted 1 октября, 14:07
Published 1 октября, 14:07
Modified 1 октября, 14:11
Updated 1 октября, 14:11
На протяжении многих лет алкогольные бренды, в частности производители водки, рекомендуют хранить бутылки с алкоголем в морозильной камере. Но действительно ли этот способ годится для всех видов напитков?
Патрик Джоя, исполнительный директор по напиткам STL Barkeep и The Vandy рассказал, что базовые спиртные напитки, такие как водка, джин, ром, текила или бурбон, не сильно пострадают от низкой температуры.
«Чистые спиртные напитки не испортятся, — говорит эксперт. — Но когда вы переходите к более темным спиртным напиткам, таким как выдержанный ром, коньяк, бурбон, виски или текила, это может изменить вкусовые качества».
Тем не менее, Джоя не рекомендует хранить в морозильной камере длительное время даже водку.
«Если вы пьете напитки, вроде бурбона или джина комнатной температуры, вы получите больше ароматических веществ, более насыщенный вкус, который холод может немного приглушить.»
Однако есть и другие причины использовать морозильную камеру, особенно при приготовлении сложных коктейлей, таких как популярный «Мартини из морозилки».
«Есть определённые причины использовать морозильную камеру с точки зрения приготовления коктейлей, например, замороженный мартини добавляет вязкости и поднимает крепость алкоголя на новый уровень, давая вермуту смешаться».
Джойя советует отправить бутылку примерно часа в морозильную камеру, чтобы охладить спиртное крепостью от 80 до 100 градусов, но даже 15–20 минут могут значительно снизить температуру. Однако в целом не стоит хранить алкоголь в морозильной камере дольше этого времени.
Чтобы как можно дольше сохранить вкусовые качества спиртных напитков, важно соблюдать правила хранения. Gioia рекомендует хранить алкоголь в прохладном месте — при комнатной температуре около 22 °C, где не будет резких перепадов температуры. Также важно держать бутылки вдали от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить изменение вкуса и внешнего вида.
«Одинаковая температура стабилизирует вкус, поэтому алкоголь не поменяет свой вкус. Ультрафиолет, в частности, может разрушать соединения, содержащиеся в ликере. Иногда он осветляет цвет, а иногда теряет вкус. Я бы рекомендовал хранить большинство продуктов в темных и прохладных помещениях».
Некоторые виды крепких напитков все следует обязательно держать в холодильнике. Как правило, они относятся к категории спиртных напитков на основе вина, включая вермут, который представляет собой крепленое ароматизированное вино.
После открытия любого вермута, белого или красного, вино окислится и в конечном итоге может превратится в уксус. Чтобы бутылка прослужила как можно дольше, после открытия уберите ее в холодильник. То же самое касается и некоторых видов амаро — итальянского травяного ликера.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14