Не кладите этот алкоголь в морозилку, если не хотите испортить себе праздник

После открытия любого вермута, белого или красного, вино окислится и в конечном итоге может превратится в уксус. Чтобы бутылка прослужила как можно дольше, после открытия уберите ее в холодильник. То же самое касается и некоторых видов амаро — итальянского травяного ликера.