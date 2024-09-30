Появился еще один фактор, который обрушит рынок недвижимости в 2024 году

Posted 30 сентября, 12:41
Published 30 сентября, 12:41
Modified 30 сентября, 12:43
Updated 30 сентября, 12:43
Ограничения на строительство квартир менее 28 кв. м. были введены в связи с новыми национальными целями, которые Владимир Путин обозначил в указе от 7 мая 2024 года, объясняет запрет на малогабаритную недвижимость Роман Капранчиков, основатель проекта для поиска жилья БезПосредников.ру.
В нем говорится, что к 2030 году каждый россиянин должен быть обеспечен жильем площадью не менее 33 кв. м., а к 2036 году на каждого жителя страны должно приходиться уже 38 кв. м.
Цель нововведения заключается в том, чтобы улучшить жизненные условий семей, сделать их более комфортными, и, как следствие, — повысить уровень социальной среды в жилых секторах.
«Но, как я полагаю, задача намного глубже, чем кажется на первый взгляд. В последние 15 лет мы наблюдали тренд на квартиры с малой площадью. Их популярность логична: для многих жилье размером в 20 квадратных метров финансово более доступно. Однако популяризация квартир малой площади привела к тому, что люди не стремились строить семьи, потому что студии комфортны лишь для проживания в одиночестве», — считает эксперт.
Сейчас же, в связи с новым законом, чтобы позволить себе квартиру большей площадью, гражданам придется объединяться в ячейки общества, что в теории должно привести к улучшению демографической ситуации в стране.
«Однушки» на протяжении последних лет остаются самым востребованным форматом жилья в России, рассказывает Анастасия Вронская, руководитель отдела развития бизнеса компании РОКВУЛ.
За последние пять лет квадратный метр недвижимости в городе в среднем подорожал в 2,5–3 раза, в регионах этот показатель может варьироваться. Поэтому застройщики стали уменьшать площади квартир в новостройках, что привело к плотному заселению. ЖК становятся больше, этажность выше, а это плохо отражается на комфорте проживания.
Если говорить про малогабаритные квартиры-студии (до 28 кв. метров), то по данным риелторов, их доля по ДДУ в массовом сегменте на апрель 2024 года составила свыше 20%. Для понимания 28 кв. метров — это не «чистая площадь», а пространство, куда вписаны водопроводные трубы, кухня, санузел.
«В многоквартирном доме, где на этаже 10-12 подобных квартир, сложно говорить о комфорте, особенно акустическом. Звукоизоляция в таком жилье, как правило, отсутствует. А размер площади усложняет будущим владельцам жилья возможность организовать ее самостоятельно. И это только одно из неудобств, с которым сталкиваются жители таких мини-квартир. Поэтому мы считаем, что ограничения на минимальную площадь квартир являются своевременной мерой, которая способствует повышению уровня комфорта и качества жизни», — отмечает Вронская.
По мнению эксперта, квартиры-студии не подходят для комфортного проживания семьи, в которой есть дети, и являются своеобразным стоп-фактором для дальнейшего расширения семьи.
Также важно помнить, что любая жилая площадь имеет социальную нагрузку: поликлиники, школы, детские сады и пр. Соответственно, чем больше таких «мини- квартир» в жилом доме, тем выше нагруженность на соцобъекты, например, учеба в школах в две смены.
Юлия Усачева, генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» г. Сочи, считает, что для застройщиков такие ограничения могут показаться невыгодными, ведь спрос на компактные квартиры всегда был высоким.
Однако с точки зрения долгосрочного развития это правильное решение. Введение запрета на студии стимулирует девелоперов проектировать жильё, которое действительно отвечает потребностям для комфортного проживания, а не только инвестиционных целей.
«На смену студиям придут полноценные однокомнатные квартиры, где жители смогут обустроить своё постоянное жильё. Такие квартиры имеют достаточно места для комфортной жизни и способны поддерживать нормальные условия для различных категорий граждан, включая семьи с детьми. Это важный шаг в сторону повышения стандартов жилья и улучшения качества городской среды».
Анастасия Вронская прогнозирует сильные изменения структуры рынка:
«Скорее, запрет поможет убрать те экстремумы, которые периодически случались в виде квартир в 12-14 кв. метров или варианты, когда „плохо реализуемая 3-шка“ нарезалась застройщиком на три „хорошо уходящие однушки“.
Однако, ликвидация нежизнеспособных для создания семьи малогабаритных студий может повернуть спрос покупателей в ту область, с которой борются не первый год. Роман Капранчиков прогнозирует рост коммунальных квартир:
«При этом, скорее всего, россияне будут искать всевозможные варианты покупки жилья небольшого формата. Заменой студий могут стать многокомнатные квартиры, которые люди будут брать в долевую собственность и дробить их на несколько квартир. То есть уже после сдачи домов может резко увеличиться количество незаконных, а, значит, крайне небезопасных, перепланировок».
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