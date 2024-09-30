Опасный тренд из TikTok — психологи бьют тревогу

Posted 30 сентября, 03:04
Published 30 сентября, 03:04
Modified 30 сентября, 03:04
Updated 30 сентября, 03:04
В TikTok завирусилось множество роликов с хештегом sleepmaxxing. Они набирают миллионы просмотров и пользуются невероятной популярностью. В этих роликах инфлюенсеры делятся советами и лайфхаками, как улучшить свой сон.
Особой популярностью пользуются ролики с ритуалами «на сон грядущий» и с ритуалами утреннего пробуждения. Одни пользователи предлагают «напитки для сна» на основе, например, вишневого сока или порошка магния. Другие наглядно демонстрируют различные приспособления, которые, по их мнению, улучшают качество сна.
Маркетологи быстро подхватили тренд и начали активно предлагать всевозможные девайсы, технологии и гаджеты для «оптимизации сна»: специальные беруши, повязки для глаз, приспособления для отслеживания фаз сна и др.
Нельзя отрицать, что качество сна является важным фактором состояния здоровья. Но чрезмерная приверженность к ритуалам, порой очень странным и нелепым, может привести к психическому расстройству. Так считают специалисты.
Ученые-сомнологи даже нашли специальный термин для расстройства, характеризующегося навязчивым стремлением к совершенному сну. Впервые термин «ортотомия» был использован для определения состояния пациентов, обратившихся за медицинской помощью из-за проблем со здоровьем, возникших при использовании различных девайсов для отслеживания сна.
Специалисты уверяют, что предложенные способы из TikTok не имеют под собой никаких научных обоснований. А некоторые из них могут быть и вовсе опасными — не улучшить сон, а, напротив, привести к его расстройству.
Специалист по поведенческому анализу сна из Appleton Institute в США Ванесса Хилл:
«Очевидно, что ничего из этого не поможет вам лучше выспаться ночью, если вы сами этого не захотите. Самое главное — чтобы вам было комфортно. Поэтому, если какие-то из этих вещей помогают вам чувствовать себя более комфортно, отлично. Но сон — это естественная потребность организма, и не стоит превращать его в объект для чрезмерного контроля и совершенствования».
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