Хоть в спальню, хоть на кухню: дизайнеры показали 3 лучших цвета для интерьера дома

Posted 23 сентября, 13:01
Published 23 сентября, 13:01
Modified 24 сентября, 03:50
Updated 24 сентября, 03:50
Выбор цветовой гаммы помещения часто может быть сложным процессом, требующим учета многих важных факторов. Дизайнеры советует прибегнуть к трем универсальным оттенкам, которые прекрасно выглядят, сочетаются со многими цветами и создают дома покой и умиротворение. А самое главное, эти оттенки долговечны и неподвластны времени.
Разобраться в цветах и их сочетаниях бывает сложно, но есть несколько основных принципов, которые помогут создать правильный интерьер.
«Зеленый — основной цвет природы и постоянный цветовой тренд. Этот идеальный оттенок для придания спокойствия и безмятежности, поэтому его можно применять в любой комнате дома, но особенно он хорош для спален и гостиных. Он символизирует обновление и рост», — рассказывает H&G Патрик О’Доннелл, представитель Farrow & Ball.
Однако найти подходящий зеленый цвет не всегда легко. Но дизайнеры нашли самый подходящий и универсальный оттенок — шалфейно-зеленый. Это один из самых ярких оттенков в своем спектре, сочетающий в себе голубые и серые тона, что делает его изысканным выбором для биофильного дизайна.
Если и есть какой-то цвет, который заменит серый в 2024 году, то это бежевый и подобные ему. Белый, песочный, серый и бежевый — одни из самых универсальных оттенков. Они вызывают ощущение спокойствия и безупречности.
Чтобы бежевый интерьер не выглядел скучно и уныло, дизайнеры советуют обращать внимание на текстуру мебели и предметов интерьера. Нужно подумать, как внести вариации, которые по-другому выглядят на ощупь. Например, сочетание глянцевых, блестящих поверхностей с матовыми создает дополнительный слой текстуры и тактильности.
«Натуральные материалы — камень, дерево или лен могут помочь закрепить нейтральную цветовую гамму. Таким образом, общий вид не покажется слишком надуманным, обеспечив дорогой вид», — рассказывает дизайнер интерьеров Тамсин Джонсон.
Бежевый также является отличной альтернативой белому, который привносит в дизайн некую вневременность и долговечность.
Люди, которые жили в 80-х и 90-х, наверняка помнят гостинные, оформленные в коричневых тонах. Некогда любимый, а после ненавистный цвет был в каждой детали дома — полах, стенах и мебели. Ностальгия по старым временам заставляет снова тянуться к этому скучному цвету, чтобы создать новый интерьер, но в более утонченном виде.
Темно–серые тона природы, шоколад и мускатный орех — одна из сторон осени и зимы, которые вдохновляют на создание уютных интерьеров. Эти тона сочетаются с темными и нейтральными оттенками, и в них присутствует утонченная элегантность.
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