Хоть в спальню, хоть на кухню: дизайнеры показали 3 лучших цвета для интерьера дома

Люди, которые жили в 80-х и 90-х, наверняка помнят гостинные, оформленные в коричневых тонах. Некогда любимый, а после ненавистный цвет был в каждой детали дома — полах, стенах и мебели. Ностальгия по старым временам заставляет снова тянуться к этому скучному цвету, чтобы создать новый интерьер, но в более утонченном виде.