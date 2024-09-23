Придает яркость и омолаживает: тренд на медово-каштановый цвет волос

Люди с темными от природы волосами лучше остальных сохраняют тепло этого оттенка. Например, любой обладательнице натуральных черных волос, которая хочет не требующий ухода цвет, следует попробовать более темный теплый блонд, например, карамельный, чтобы избежать слишком сильного контраста с кожей и заметных корней по мере отрастания цвета.