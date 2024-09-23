Придает яркость и омолаживает: тренд на медово-каштановый цвет волос

Posted 23 сентября, 09:56
Published 23 сентября, 09:56
Modified 23 сентября, 10:56
Updated 23 сентября, 10:56
Медовые каштановые волосы это идеальный оттенок для большинства женщин. Он не очень темный, поэтому придает чертам лица более мягкий вид.
«Этот тренд появился осенью, когда холодные пепельные блондинки естественным образом сошли на нет, — рассказывает BYRDIE стилист и колорист Элиз Кларк. — Пепельные тона требуют тщательного ухода, потому что они не выглядят как натуральные волосы, в то время как золотисто-медовые тона — это естественный пигмент, который уже живет внутри наших волос. Дженнифер Лопес и Бейонсе являются главными законодателями моды на медовый цвет волос».
Одно из лучших свойств медового каштана и «лисьего цвета», как его окрестили в социальных сетях, заключается в том, что он подходит практически к любому оттенку кожи, поскольку золотой отлив подчеркивает естественность.
Однако есть некоторые исключения. Кларк предупреждает, что медовый цвет не подходит людям, чья кожа имеет красный оттенок.
«Холодные тона нейтрализуют покраснение, в то время как теплые золотистые оттенки усилят его», — объясняет колорист.
Люди с темными от природы волосами лучше остальных сохраняют тепло этого оттенка. Например, любой обладательнице натуральных черных волос, которая хочет не требующий ухода цвет, следует попробовать более темный теплый блонд, например, карамельный, чтобы избежать слишком сильного контраста с кожей и заметных корней по мере отрастания цвета.
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