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Posted 23 сентября, 09:56

Published 23 сентября, 09:56

Modified 23 сентября, 10:56

Updated 23 сентября, 10:56

Придает яркость и омолаживает: тренд на «лисий» медово-каштановый цвет волос

Придает яркость и омолаживает: тренд на медово-каштановый цвет волос

23 сентября 2024, 09:56
Фото: Изображение Midjourney
Придает яркость и омолаживает: тренд на «лисий» медово-каштановый цвет волос
Медовые оттенки — самый сладкий тренд осеннего окрашивания в 2024 году.

Медовые каштановые волосы это идеальный оттенок для большинства женщин. Он не очень темный, поэтому придает чертам лица более мягкий вид.

«Этот тренд появился осенью, когда холодные пепельные блондинки естественным образом сошли на нет, — рассказывает BYRDIE стилист и колорист Элиз Кларк. — Пепельные тона требуют тщательного ухода, потому что они не выглядят как натуральные волосы, в то время как золотисто-медовые тона — это естественный пигмент, который уже живет внутри наших волос. Дженнифер Лопес и Бейонсе являются главными законодателями моды на медовый цвет волос».
Дженнифер Лопес с медовым оттенком волосДженнифер Лопес с медовым оттенком волос
Дженнифер Лопес с медовым оттенком волос. Фото: соцсети
Медово-каштановый цвет волосМедово-каштановый цвет волос
Медово-каштановый цвет волос. Фото: соцсети
Медово-каштановый цвет волосМедово-каштановый цвет волос
Медово-каштановый цвет волос. Фото: Изображение Midjourney
Лисий цвет волос — тренд осени 2024Лисий цвет волос — тренд осени 2024
Лисий цвет волос — тренд осени 2024. Фото: соцсети

Одно из лучших свойств медового каштана и «лисьего цвета», как его окрестили в социальных сетях, заключается в том, что он подходит практически к любому оттенку кожи, поскольку золотой отлив подчеркивает естественность.

Однако есть некоторые исключения. Кларк предупреждает, что медовый цвет не подходит людям, чья кожа имеет красный оттенок.

«Холодные тона нейтрализуют покраснение, в то время как теплые золотистые оттенки усилят его», — объясняет колорист.
Медовый оттенок волосМедовый оттенок волос
Медовый оттенок волос. Фото: Изображение Midjourney
Медовый цвет волосМедовый цвет волос
Медовый цвет волос. Фото: соцсети
Медовый цвет волосМедовый цвет волос
Медовый цвет волос. Фото: соцсети

Люди с темными от природы волосами лучше остальных сохраняют тепло этого оттенка. Например, любой обладательнице натуральных черных волос, которая хочет не требующий ухода цвет, следует попробовать более темный теплый блонд, например, карамельный, чтобы избежать слишком сильного контраста с кожей и заметных корней по мере отрастания цвета.

Темно-медовый русыйТемно-медовый русый
Темно-медовый русый. Фото: соцсети
Лисий цвет волосЛисий цвет волос
Лисий цвет волос. Фото: Изображение Midjourney
Каштановый цвет волосКаштановый цвет волос
Каштановый цвет волос. Фото: соцсети
Медово-каштановый цвет волосМедово-каштановый цвет волос
Медово-каштановый цвет волос. Фото: соцсети
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#Эмилия Шпилева#Мода#Цвет#Все материалы авторов#Волосы#Тренды 2024#Прическа#Цвет волос#Медово-каштановый#Лисий цвет
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