Эти цвета можно увидеть только в дорогущих домах: ТОП-7 самых красивых оттенков для интерьера и мебели

В шартрезе есть что-то уютное и успокаивающее. Зеленый цвет, названный chartreuse в честь своего сходства с французским травяным ликером, воплощает в себе особый характер. Оттенок может прекрасно поднять настроение и украсить комнату, это идеальное противоядие от прохладной и пасмурной погоды.