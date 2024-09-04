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Posted 4 сентября, 08:20

Published 4 сентября, 08:20

Modified 4 сентября, 11:36

Updated 4 сентября, 11:36

ТОП-7 самых красивых оттенков для стен и мебели

Эти цвета можно увидеть только в дорогущих домах: ТОП-7 самых красивых оттенков для интерьера и мебели

4 сентября 2024, 08:20
Фото: Изображение Midjourney
ТОП-7 самых красивых оттенков для стен и мебели
Рассказываем, как при помощи простой краски сделать дом дорогим и изысканным, даже при скромной обстановке.

Сентябрь — хорошее время, чтобы подумать об обновлении своего дома, а также попробовать осенние цветовые схемы. Эти оттенки можно встретить в самых дорогих домах, над интерьерами которых работают именитые дизайнеры.

Профессионалы своего дела знают все самые красивые и изысканные цвета и их сочетания, поэтому предлагают клиентам лучшие варианты оформления, подчеркивающие их статус и высокое положение в обществе.

ТОП-7 самых красивых и дорогих оттенков для стен и мебели

1. САПФИР

Сапфировый цвет мебелиСапфировый цвет мебели
Сапфировый цвет мебели. Фото: Ema Peter

Безмятежный сапфирово-синий, используемый в отделке интерьеров на протяжении веков, пользуется неизменной популярностью. Сапфир также является камнем сентября, что делает его идеальным выбором для украшения.

Благодаря своей безмятежности и умиротворению этот цвет прекрасно контрастирует с хрустящим белым, нежным лососево-розовым и практически со всеми оттенками зеленого. Охристые и землистые тона также прекрасно сочетаются с ним.

Глубина пигмента сапфира несет в себе эмоциональное наполнение, которое может быть успокаивающим, как любой зеленый, особенно когда вы оформляете в этом оттенке комнату от пола до потолка.

 

2. ЗОЛОТОЙ

Золотой цвет кухонного гарнитураЗолотой цвет кухонного гарнитура
Золотой цвет кухонного гарнитура. Фото: Jaime Beriestain Studio

Декор интерьера золотым цветом может выдержать не каждый человек. Однако при правильном подходе золото можно использовать для создания заряжающих энергией пространств, веселых или официальных, уютных и гостеприимных.

Золотой — один из самых жизнерадостных цветов несомненно поднимет настроение, поэтому неудивительно, что этот вариант получает в современных интерьерах новую популярность.

 

3. ШАРТРЕЗ

Шартез — зеленый цвет кухниШартез — зеленый цвет кухни
Шартез — зеленый цвет кухни. Фото: Jaime Beriestain Studio

В шартрезе есть что-то уютное и успокаивающее. Зеленый цвет, названный chartreuse в честь своего сходства с французским травяным ликером, воплощает в себе особый характер. Оттенок может прекрасно поднять настроение и украсить комнату, это идеальное противоядие от прохладной и пасмурной погоды.

Этот цвет также служит отличным связующим звеном между внешним и внутренним пространством. При использовании в закрытых помещениях, на обоях или мебели, этот цвет приносит облегчение и уверенность, элегантно напоминая нам о живом мире за пределами четырех стен.

Шартазе — очень успокаивающий и позитивный оттенок, неподвластный времени. Приглушенный, но не настолько, чтобы сливаться с фоном, поэтому он прекрасно сочетается с аналогичными землистыми тонами и более насыщенными цветами.

 

4. РУБИНОВО-КРАСНЫЙ

Рубиново-красный цвет интерьераРубиново-красный цвет интерьера
Рубиново-красный цвет интерьера. Фото: Nicola Harding Interior Design

Насыщенные рубиново-красные и бордовые оттенки идеально подходят для придания дому насыщенного колорита, повышающего настроение. Являясь неотъемлемой частью цветовой палитры жизни, красный вызывает чувства страсти, драмы, любви, накала, праздника и плодотворности.

Этот оттенок обладает способностью привлекать внимание, пробуждать чувственность, а также стимулирует выработку мелатонина и улучшает память.

 

5. ЭСПРЕССО

Эспрессо — цвет стен интерьераЭспрессо — цвет стен интерьера
Эспрессо — цвет стен интерьера. Фото: R. Higgins Interiors

Считающийся темно-нейтральным, эспрессо является базовым цветом, но в то же время обладает по-настоящему утонченной элегантностью. Универсальный, он может бросаться в глаза сам по себе или позволять другим оттенкам выделяться.

Будучи полихромным, эспрессо сочетается со всем, но в более глубоких и насыщенных оттенках он особенно хорошо подчеркивает красивые, хорошо прорисованные узоры, поэтому не бойтесь использовать рисунки.

 

6. БАКЛАЖАНЫ

Цвет стен — баклажанЦвет стен — баклажан
Цвет стен — баклажан. Фото: Kitesgrove

Фиолетовый — противоречивый цвет, но есть один оттенок, который заставит пересмотреть вас свое мнение. Спелый баклажан — самый сильный и смелый цвет из этого спектра цветов фиолетовых, гораздо более взрослая и утонченная версия.

Баклажан представляет собой зрелый оттенок, часто ассоциируется с королевской семьей и традициями, поэтому идеально подходит для придания помещению характера. Так как этот цвет окутывает комнату, в помещении должно быть много естественного освещения.

 

7. ТЕПЛЫЙ СЕРЫЙ

Теплый серый цвет кухонного гарнитураТеплый серый цвет кухонного гарнитура
Теплый серый цвет кухонного гарнитура. Фото: Carina Skrobekci

Серое оформление всегда будет популярным. Этот оттенок сочетается практически с любым цветом и может быть использован для придания глубины, размерности и изысканности любому помещению.

Используйте серый как нейтральный и накладывайте на него более темные или светлые тона, добавляя текстуры и немного акцентного рисунка. В темном конце серого спектра он создает уют, а в самом светлом — создает атмосферу спокойствия.

Также подумайте о том, чтобы сочетать его с контрастными цветами, например добавляя более мягких розовых и теплых синих тонов в качестве дополнительного элемента.

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#Эмилия Шпилева#Цвет#Дизайн#Интерьер#Цвет мебели#Краска#Дизайнерский ремонт#Искусство и дизайн
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