Эти цвета можно увидеть только в дорогущих домах: ТОП-7 самых красивых оттенков для интерьера и мебели

Posted 4 сентября, 08:20
Published 4 сентября, 08:20
Modified 4 сентября, 11:36
Updated 4 сентября, 11:36
Сентябрь — хорошее время, чтобы подумать об обновлении своего дома, а также попробовать осенние цветовые схемы. Эти оттенки можно встретить в самых дорогих домах, над интерьерами которых работают именитые дизайнеры.
Профессионалы своего дела знают все самые красивые и изысканные цвета и их сочетания, поэтому предлагают клиентам лучшие варианты оформления, подчеркивающие их статус и высокое положение в обществе.
Безмятежный сапфирово-синий, используемый в отделке интерьеров на протяжении веков, пользуется неизменной популярностью. Сапфир также является камнем сентября, что делает его идеальным выбором для украшения.
Благодаря своей безмятежности и умиротворению этот цвет прекрасно контрастирует с хрустящим белым, нежным лососево-розовым и практически со всеми оттенками зеленого. Охристые и землистые тона также прекрасно сочетаются с ним.
Глубина пигмента сапфира несет в себе эмоциональное наполнение, которое может быть успокаивающим, как любой зеленый, особенно когда вы оформляете в этом оттенке комнату от пола до потолка.
Декор интерьера золотым цветом может выдержать не каждый человек. Однако при правильном подходе золото можно использовать для создания заряжающих энергией пространств, веселых или официальных, уютных и гостеприимных.
Золотой — один из самых жизнерадостных цветов несомненно поднимет настроение, поэтому неудивительно, что этот вариант получает в современных интерьерах новую популярность.
В шартрезе есть что-то уютное и успокаивающее. Зеленый цвет, названный chartreuse в честь своего сходства с французским травяным ликером, воплощает в себе особый характер. Оттенок может прекрасно поднять настроение и украсить комнату, это идеальное противоядие от прохладной и пасмурной погоды.
Этот цвет также служит отличным связующим звеном между внешним и внутренним пространством. При использовании в закрытых помещениях, на обоях или мебели, этот цвет приносит облегчение и уверенность, элегантно напоминая нам о живом мире за пределами четырех стен.
Шартазе — очень успокаивающий и позитивный оттенок, неподвластный времени. Приглушенный, но не настолько, чтобы сливаться с фоном, поэтому он прекрасно сочетается с аналогичными землистыми тонами и более насыщенными цветами.
Насыщенные рубиново-красные и бордовые оттенки идеально подходят для придания дому насыщенного колорита, повышающего настроение. Являясь неотъемлемой частью цветовой палитры жизни, красный вызывает чувства страсти, драмы, любви, накала, праздника и плодотворности.
Этот оттенок обладает способностью привлекать внимание, пробуждать чувственность, а также стимулирует выработку мелатонина и улучшает память.
Считающийся темно-нейтральным, эспрессо является базовым цветом, но в то же время обладает по-настоящему утонченной элегантностью. Универсальный, он может бросаться в глаза сам по себе или позволять другим оттенкам выделяться.
Будучи полихромным, эспрессо сочетается со всем, но в более глубоких и насыщенных оттенках он особенно хорошо подчеркивает красивые, хорошо прорисованные узоры, поэтому не бойтесь использовать рисунки.
Фиолетовый — противоречивый цвет, но есть один оттенок, который заставит пересмотреть вас свое мнение. Спелый баклажан — самый сильный и смелый цвет из этого спектра цветов фиолетовых, гораздо более взрослая и утонченная версия.
Баклажан представляет собой зрелый оттенок, часто ассоциируется с королевской семьей и традициями, поэтому идеально подходит для придания помещению характера. Так как этот цвет окутывает комнату, в помещении должно быть много естественного освещения.
Серое оформление всегда будет популярным. Этот оттенок сочетается практически с любым цветом и может быть использован для придания глубины, размерности и изысканности любому помещению.
Используйте серый как нейтральный и накладывайте на него более темные или светлые тона, добавляя текстуры и немного акцентного рисунка. В темном конце серого спектра он создает уют, а в самом светлом — создает атмосферу спокойствия.
Также подумайте о том, чтобы сочетать его с контрастными цветами, например добавляя более мягких розовых и теплых синих тонов в качестве дополнительного элемента.
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