newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 сентября, 13:15

Published 7 сентября, 13:15

Modified 7 сентября, 18:44

Updated 7 сентября, 18:44

Привлекаем удачу счастливыми числами, советами и цветами при помощи нумерологии

Привлекаем удачу числами, советами и счастливыми цветами при помощи нумерологии

7 сентября 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney
Привлекаем удачу счастливыми числами, советами и цветами при помощи нумерологии
Индийский нумеролог дает ценные советы: какие цвета одежды и числа являются самыми удачными, в зависимости от даты рождения. Нумерологический расклад для всех, кто родился с 1 по 31 число.

Числа играют очень важную роль в нашей повседневной жизни. Знание счастливого числа и цвета может разрешить многие препятствия в нашей повседневной жизни. Но как выявить эти талисманы?

В нумерологии и астрологии есть 9 планет, которые обозначаются числами. Как пользоваться этим расчетом рассказал изданию timesofindia Свати Джайн, нумеролог Индийского института оккультных наук.

Число 1

Согласно нумерологии, человек, родившийся в даты 1, 10, 19, 28 имеет правящую планету числа 1 — Солнце. Такие люди обладают хорошими лидерскими качествами.

Советы:

  • Контролировать свой гнев и откровенный характер, поскольку это может нажить ненужных врагов.
  • Следует избегать ненужных расходов, поскольку это может привести к семейным неурядицам.
  • Избегать судебных разбирательств, поскольку такие дела для них невыгодны.
  • Наиболее благоприятные цвета для них — оранжевый и красный.
  • Счастливое число для них — 9, 2, 5, 3, 4, 6.
Числа. привлекающие удачуЧисла. привлекающие удачу
Числа. привлекающие удачу. Фото: Изображение Midjourney

Число 2

Людьми, родившимися 2, 11, 20 и 29 числа, управляет число 2. Управителем числа 2 считается планета Луна. Такие люди очень добрые и мягкосердечные, легко обижаются и не со всеми сходятся. Также они очень чувствительны и обладают богатым воображением. У них не так много друзей, но они хорошо умеют сохранять дружеские отношения. Таким людям следует работать стабильно, не бросать, а доводить все до конца.

Советы:

  • Работать систематически по установленному плану и не отклоняться от него.
  • Найти причину неудачи и работать над ней.
  • Счастливый цвет для этого числа — белый.
  • Счастливые числа — 1, 5, 3, 2.

Число 3

Людьми, родившимися в 3, 12 и 21, 30 числа, управляет планета Юпитер. Это число также считается числом знания. Такой человек всегда хочет получить более подробную информацию обо всем. Они считаются хорошими советчиками, очень общительны и не любят никаких ограничений в своей жизни.

Советы:

  • Следует избегать вкладывать деньги в лотереи или азартные игры.
  • Не ждать лёгких денег и наживы, поскольку они зарабатывают деньги только тяжелым трудом.
  • Сторониться излишней самоуверенности и нелогичных аргументов.
  • Желтый — самый подходящий цвет для человека, которым правит число 3.
  • Счастливое число для этого числа 1, 5, 2, 3, 9.

Число 4

Согласно нумерологии, человеком, родившимся 4, 13, 22 или 31 числа управляет число 4, которым владеет Раху. Люди, появившиеся в эти дни, очень смелые, хорошие менеджеры, руководители, организаторы и планировщики. Они очень хороши в дипломатии они могут легко и эффективно справиться с любой ситуацией. При этом, имеют непокорный и прямолинейный характер.

Советы:

  • Таким людям следует избегать инвестирования в фондовый рынок или любой другой тип финансового рынка.
  • Счастливый цвет для увеличения удачи — светло-голубой.
  • Благоприятные числа для этих чисел — 7, 6, 5, 1.
Счастливые цвета для привлечения удачиСчастливые цвета для привлечения удачи
Счастливые цвета для привлечения удачи. Фото: Изображение Midjourney

Число 5

Человек, родившийся 5, 14 или 23 числа, призван управляться числом 5. Владыкой этого числа является Меркурий. Именно такие люди могут легко балансировать личную и профессиональную жизнь, поскольку это число называется числом равновесия. Они универсальны во всех областях — этот тип людей обладает хорошими коммуникативными навыками и может легко увлечь любого своими разговорами.

Советы:

  • Они должны быть очень осторожны и ни с кем не делиться своими секретами, поскольку такие секреты могут быть использованы против них.
  • Следует сосредоточиться на одной работе — одновременное выполнение нескольких задач может стать препятствием на пути к достижению их цели.
  • Зеленый — счастливый цвет для человека, которым правит число 5.
  • 1, 2, 6, 5, 4, 8 — счастливое число для такого человека.

Число 6

Человеком, родившимся 6, 15 или 24 числа, управляет число 6. Поскольку правящая Венера — планета красоты, такие люди склонны к украшательству, любят быть хорошо одетыми и производить хорошее впечатление. У таких людей больше сексуального желания по сравнению с другими. Благодаря их доброжелательности, они могут легко заводить друзей, но секреты всегда держат при себе. Они очень преданы семье и особенно своим детям. Заработки тратят в основном на материальные блага для роскошной жизни.

Советы:

  • Им следует избегать ревности, не следует стремиться к мести, поскольку это может сильно повлиять на их личность.
  • Не должны никого критиковать.
  • Счастливыми цветами являются розовый, серо-белый и все смешанные цвета.
  • Счастливые числа — 7, 4, 8, 5, 6.

Число 7

Человеком, родившимся 7, 16 или 25 числа, управляет число 7 и Кету. Такие люди очень покорны, но могут столкнуться с предательством. Они хорошие исследователи, интересуются оккультными науками и очень духовны. Верят в простую жизнь и не тратят деньги на роскошь. Ни с кем не делятся своими секретами, обладают хорошей интуицией.

Советы:

  • Доводить до конца все проекты, которыми они занимаются.
  • Ценить свою семью.
  • Наиболее благоприятный цвет для этого числа — цвета зебры, то есть сочетание черного и белого цветов.
  • Счастливые числа — 4, 6, 5, 8.
Совету нумеролога для привлечения удачиСовету нумеролога для привлечения удачи
Совету нумеролога для привлечения удачи. Фото: Изображение Midjourney

Число 8

Люди, родившиеся 8, 17 или 26 числа любого месяца, имеют жизненное число 8, которым управляет планета Сатурн. Начало жизни у такого человека медленное, у него много взлетов и падений. Такие люди трудолюбивы, могут легко приспособиться к любой ситуации, выполняют любую порученную работу со всей ответственностью.

Это число также называют числом собственности, человек имеет высокие шансы иметь много недвижимости или автомобильной техники. Но при этом не любят жить в роскоши и не окружают себя телесными удовольствиями.

Советы:

  • Следует более внимательно относиться к своему здоровью.
  • Избегайте лотереи или любых других спекуляций.
  • Наиболее благоприятные цвета для них — темно-синий и черный.

Число 9

Родившимся 9, 18 и 27 числа любого месяца, управляет число 9 и планета Марс. Такие люди — очень хорошие универсальные работники. На службе полагаются только на себя. Они придают большое значение обществу, а не своей семье. По характеру вспыльчивы и импульсивны. Никогда не беспокоятся о прошлом или будущем, живут настоящим. Их начало жизни трудное, но старость спокойная.

Советы:

  • Проявлять заботу о родителях и своем супруге.
  • Неоправданный риск может привести к серьезным финансовым потерям и подорвать их самоуважение, поэтому им следует избегать подобных ситуаций.
  • Самый счастливый цвет — красный.
  • Благоприятные числа для них — 1, 3, 5, 7.

Ранее мы рассказывали, какие знаки Асцендента столкнуться во второй половине 2024 года с невероятной удачей.

Кто родился 1, 10, 19 и 28 — вам повезло! Рассказываем про самые сильные черты характера и подходящую карьеру
Узнать подробнее
Только для рожденных 5, 14 и 23 числа: узнайте свои лучшие черты характера и подходящую профессию
Узнать подробнее
Полезно только тем, кто родился 6, 15 и 24 числа: сильные черты характера и подходящая профессия
Узнать подробнее
Подходит только тем, кто родился 2, 11, 20 и 29 числа. Нумерология про личные черты характера и подходящую карьеру
Узнать подробнее
Читайте также:
Творческие амбиции или упрямство? Самые яркие черты характера людей, родившихся 3, 12, 21, 30 числаРетроградный Уран — как он будет влиять на нашу жизнь с сентября 2024 годаЛунный календарь для огородников на сентябрь 2024 года
#Эмилия Шпилева#Общество#Гороскоп#Астрология#Все материалы авторов#Нумерология#Судьба#Число 5
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика