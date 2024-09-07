Привлекаем удачу числами, советами и счастливыми цветами при помощи нумерологии

Posted 7 сентября, 13:15
Published 7 сентября, 13:15
Modified 7 сентября, 18:44
Updated 7 сентября, 18:44
Числа играют очень важную роль в нашей повседневной жизни. Знание счастливого числа и цвета может разрешить многие препятствия в нашей повседневной жизни. Но как выявить эти талисманы?
В нумерологии и астрологии есть 9 планет, которые обозначаются числами. Как пользоваться этим расчетом рассказал изданию timesofindia Свати Джайн, нумеролог Индийского института оккультных наук.
Согласно нумерологии, человек, родившийся в даты 1, 10, 19, 28 имеет правящую планету числа 1 — Солнце. Такие люди обладают хорошими лидерскими качествами.
Людьми, родившимися 2, 11, 20 и 29 числа, управляет число 2. Управителем числа 2 считается планета Луна. Такие люди очень добрые и мягкосердечные, легко обижаются и не со всеми сходятся. Также они очень чувствительны и обладают богатым воображением. У них не так много друзей, но они хорошо умеют сохранять дружеские отношения. Таким людям следует работать стабильно, не бросать, а доводить все до конца.
Людьми, родившимися в 3, 12 и 21, 30 числа, управляет планета Юпитер. Это число также считается числом знания. Такой человек всегда хочет получить более подробную информацию обо всем. Они считаются хорошими советчиками, очень общительны и не любят никаких ограничений в своей жизни.
Согласно нумерологии, человеком, родившимся 4, 13, 22 или 31 числа управляет число 4, которым владеет Раху. Люди, появившиеся в эти дни, очень смелые, хорошие менеджеры, руководители, организаторы и планировщики. Они очень хороши в дипломатии они могут легко и эффективно справиться с любой ситуацией. При этом, имеют непокорный и прямолинейный характер.
Человек, родившийся 5, 14 или 23 числа, призван управляться числом 5. Владыкой этого числа является Меркурий. Именно такие люди могут легко балансировать личную и профессиональную жизнь, поскольку это число называется числом равновесия. Они универсальны во всех областях — этот тип людей обладает хорошими коммуникативными навыками и может легко увлечь любого своими разговорами.
Человеком, родившимся 6, 15 или 24 числа, управляет число 6. Поскольку правящая Венера — планета красоты, такие люди склонны к украшательству, любят быть хорошо одетыми и производить хорошее впечатление. У таких людей больше сексуального желания по сравнению с другими. Благодаря их доброжелательности, они могут легко заводить друзей, но секреты всегда держат при себе. Они очень преданы семье и особенно своим детям. Заработки тратят в основном на материальные блага для роскошной жизни.
Человеком, родившимся 7, 16 или 25 числа, управляет число 7 и Кету. Такие люди очень покорны, но могут столкнуться с предательством. Они хорошие исследователи, интересуются оккультными науками и очень духовны. Верят в простую жизнь и не тратят деньги на роскошь. Ни с кем не делятся своими секретами, обладают хорошей интуицией.
Люди, родившиеся 8, 17 или 26 числа любого месяца, имеют жизненное число 8, которым управляет планета Сатурн. Начало жизни у такого человека медленное, у него много взлетов и падений. Такие люди трудолюбивы, могут легко приспособиться к любой ситуации, выполняют любую порученную работу со всей ответственностью.
Это число также называют числом собственности, человек имеет высокие шансы иметь много недвижимости или автомобильной техники. Но при этом не любят жить в роскоши и не окружают себя телесными удовольствиями.
Родившимся 9, 18 и 27 числа любого месяца, управляет число 9 и планета Марс. Такие люди — очень хорошие универсальные работники. На службе полагаются только на себя. Они придают большое значение обществу, а не своей семье. По характеру вспыльчивы и импульсивны. Никогда не беспокоятся о прошлом или будущем, живут настоящим. Их начало жизни трудное, но старость спокойная.
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