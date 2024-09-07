Привлекаем удачу числами, советами и счастливыми цветами при помощи нумерологии

Людьми, родившимися 2, 11, 20 и 29 числа, управляет число 2. Управителем числа 2 считается планета Луна. Такие люди очень добрые и мягкосердечные, легко обижаются и не со всеми сходятся. Также они очень чувствительны и обладают богатым воображением. У них не так много друзей, но они хорошо умеют сохранять дружеские отношения. Таким людям следует работать стабильно, не бросать, а доводить все до конца.