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Posted 2 сентября, 10:30

Published 2 сентября, 10:30

Modified 2 сентября, 19:06

Updated 2 сентября, 19:06

Астрологический прогноз на 2024 год для восходящих знаков — Асцендентов

Океан везения обрушиться на 2 знака зодиака: прогноз на 2024 год для Асцендентов

2 сентября 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney
Астрологический прогноз на 2024 год для восходящих знаков — Асцендентов
Турецкий астролог раскрыла будущее всех знаков зодиака, рассказав про личные дела Асцендентов. Как оказалось, самыми удачливыми в 2024 году будут Телец и Близнецы!

Асцендент (восходящий знак) — это знак зодиака, который находится в наивысшей точке горизонта в день рождения человека. Это астрологическое значение определяет поведение человека в обществе, как его видят окружающие и даже диктует внешность. Узнать свой Асцендент можно благодаря бесплатным программам натальной карты в интернете. При этом, в общем гороскопе можно быть Тельцом, а иметь восходящий знак в Весах.

Турецкий астролог Гюлиз Хна составила общий прогноз на 2024 год для всех знаков зодиака, определив для каждого самые удачные события.

Восходящий знак Овна

Овнов ждет удача в денежных вопросах в первой половине года — расширение, возможность развивать свой бизнес или зарабатывать много денег на работе. Будут открыты совершенно новые денежные двери, вы сможете испытать большие изменения. 2024 год станет вашим годом перемен и преобразований с затмениями, которые произойдут в вашем знаке зодиака.

Начиная со второй половины года настанет хороший период для общения, нового сотрудничества, начала работы. Будут удачные короткие поездки к родственникам, братьям и сестрам.

Восходящий Телец

Если вы измените свой взгляд на жизнь и себя, этот год станет годом большого расширения, обучения и мудрости. Важно верить в свою удачу и действовать! Конечно, самым важным событием для Тельцов будет возможность оставить прошлое в прошлом, покончить со старым, выйти из зоны комфорта и вступить в новое.

После мая наступит время для расширения денежных потоков, новых возможностей для бизнеса, изобилия. Но также это может привести к тому, что вы потратите много денег. Тем не менее, Тельцы, которые преуспевают в финансовых вопросах, смогут делать хорошие инвестиции.

Восходящий ТелецВосходящий Телец
Восходящий Телец. Фото: Изображение Midjourney

Восходящие Близнецы

Вы самый счастливый знак года, но этот шанс будет активирован во второй половине года. Удача для вас придет из неожиданных областей в первой половине года, это будет как период выздоровления, так и время избавления от своих страхов. Двери откроются там, где вы этого не ожидали, но также будут закрываться другие.

После мая вы станете самым счастливым знаком года! Удача будет с вами каждые 12 лет — настанет время для полного выздоровления, обновления, получения возможностей, расширения и изменения вашего взгляда на жизнь. Новая работа, супруг, отношения, внешность, местоположение — все это может быть с вами В 2024 году. Нужно будет увидеть этот редкий шанс, поверить в него и действовать.

Восходящий Рак

В первой половине 2024 года вы можете предпринять шаги на пути к своей мечте или добиться прогресса, увидев результаты своих шагов. Можно войти в новый круг общения и завести друзей. Опять же, работа в группе или членство в клубе может принести вам пользу и открыть хорошие двери.

Во второй половине года вы пройдете процесс очищения и изменений. Будет период, когда вы сами сможете создать свою собственную удачу, получите сюрпризы из неожиданных мест, о которых вы никогда не думали. На самом деле это будет подготовительный период перед самым большим счастливым периодом, который наступит для вас — в 2025 году, в котором ваша жизнь полностью изменится.

Восходящий Лев

В первой половине 2024 года у Львов будет больше шансов на карьеру, известность, брак или партнерство. Ваша звезда засияет, вы начнете становиться видимыми. Львы могут проявить себя, получить хорошее повышение по службе и продемонстрировать свои управленческие способности.

После мая вы сможете войти в совершенно новый круг друзей, наладить новые связи, заручиться поддержкой друзей и выйти на первый план. Опять же, можно стать менеджером в ассоциациях, членами которых вы станете, стать известным благодаря этим контактам и наладить приятное сотрудничество! Тема любви из социальной среды или удачи во многих сферах также будет на повестке дня.

Восходящий ЛевВосходящий Лев
Восходящий Лев. Фото: Изображение Midjourney

Восходящая Дева

В первой половине 2024 года восходящим Девам повезет больше, если они будут находиться вдали от родины или работая с зарубежными вопросами, а также связанным с иностранными фирмами. Вы сможете много путешествовать, знакомиться с новыми людьми, культурами и узнавать совершенно новые вещи.

При этом, пришла пора обновить свой взгляд на жизнь, поверить в себя и свою удачу. Девы, которые смотрят на жизнь совершенно реалистично, иногда могут усложнить себе жизнь, поэтому в этом году, если вы посмотрите на других, удача повернется к вам лицом.

Во второй половине года ваши шансы значительно возрастут, это будет время полного выхода на передний план, достижения хороших успехов в карьере и продвижения по службе. В вопросах карьеры, брака и партнерства удача с вами.

Восходящие Весы

Дорогие Весы, составьте свой список желаний заранее, поскольку все, что вы захотите может сбыться. В первой половине года могут быть улучшения и удача в денежных вопросах. Можно получить хорошую отдачу от инвестиций, получить наследство или получить крупную сумму от сделки.

После мая вы скорее всего будете больше озабочены поездками, работой за границей и иностранными фирмами. Вы можете поехать в другую страну или город, познакомиться с замечательными людьми и получить различные предложения. Затмения, которые будут в вашем знаке зодиака в 2024–2025 годах, говорят о том, что вы испытаете большие перемены и трансформации.

Восходящий Скорпион

Вам когда-нибудь приносили деньги оттуда, откуда вы их не ожидали? Это может произойти в этом году. В первой половине 2024 года вопросы будут касаться больше сферы двусторонних отношений и в сфере личных взаимоотношений. Можно вступить в партнерство или брак.

После мая вам повезет там, где будут совместные финансы, предприятий и наследство. Деньги, которых вы не ожидали, могут прийти от семьи или инвестиций.

Восходящий знак СкорпионаВосходящий знак Скорпиона
Восходящий знак Скорпиона. Фото: Изображение Midjourney

Восходящий Стрелец

В первом полугодии 2024 года много шансов будет в сфере работы, учебы, производства. Это будет хороший период выздоровления, особенно если у вас есть недуг.

Во второй половине 2024 года удача будет с вами как в отношениях, браке, так и в совместных делах. Вы можете начать новые отношения, освободиться от своего прошлого, начать совместный бизнес.

Восходящие Козероги

В первой половине 2024 года Козерогам повезет в области любви, увлечений и проектных работ. Некоторые удачные события, которые могут случиться с вашими детьми, могут принести пользу и вам. Вы можете заняться хобби, а затем превратить его в бизнес и добиться хороших результатов и денежных улучшений.

Начиная с лета наступит лучший период в плане здоровья, будут различные удачи в деловой сфере. Но именно 2025 год будет самым удачным периодом, когда ваши шансы будут выше, чем в 2024 году, так что ждите своего часа.

Восходящий Водолей

В первой половине 2024 года на первый план выйдут вопросы дома, семьи, обустройства места проживания или покупки дома, который вы так хотели. Вы также можете получить хорошую поддержку от своей семьи.

В середине года у вас будет возможность для расширения, например, любви, детей, хобби и т. Д. Можно начать совершенно новый бизнес, проект, добиться успехов в этих вопросах, а если у вас есть художественный талант, стать знаменитым. Вы можете превратить хобби в работу. Любовь может прийти к тем, кто хочет любви, а дети могут прийти к тем, кто хочет детей, и этот ребенок также может прийти с удачей.

Восходящие Рыбы

Рыбам может повезти в пользу людей, с которыми они будут общаться или работать в первой половине 2024 года. Кто-то захочет войти в вашу личную жизнь и открыть совершенно новые двери.

Главная и самая важная удача придет в вопросах дома, семьи, купли–продажи. Вы можете получить наследство, вложить деньги в будущее, купить новый дом или недвижимость. Если вы недовольны тем, где живете, вы можете освободиться и начать жить в совершенно новом месте.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Близнецы#2024 год#Овен#Телец#Рак#Лев#Дева#Весы#Скорпион#Стрелец#Козерог#Водолей#Рыбы#Астрология#Прогноз
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