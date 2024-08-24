Лунный календарь для огородников на сентябрь 2024 года

Posted 24 августа, 17:07
Published 24 августа, 17:07
Modified 10 сентября, 06:04
Updated 10 сентября, 06:04
Начиная с первого сентября можно приступать к сбору урожая, заготовке семян, а также трав — лунный календарь к этому располагает. Луна в течение нескольких дней будет убывать, значит, можно перекапывать почву, готовить для рассады землю.
Третьего сентября начинается новолуние, поэтому растения в этот период лучше не тревожить. На растущей луне с 4 сентября можно заготавливать почву для рассады, а также рассаживать многолетние растения, в том числе пионы, сажать кустарники, деревья, декоративно-лиственные растения. 9 сентября рекомендуется подкармливать кусты и деревья.
Вплоть до 18 сентября луна будет расти, поэтому на дачном участке можно поливать растения, удобрять их, обрезать деревья, а также выкапывать для хранения корнеплоды. Начиная с 14 сентября можно собирать раннюю капусту, а на следующий день заняться уборкой приусадебного участка, в том числе перекопать грядки.
17 сентября можно мульчировать почву, в которой растут многолетние растения, перекопать освободившиеся грядки. 18 сентября — полнолуние, так что от работы в саду лучше отдохнуть, а уже на следующий день, на убывающую луну, имеет смысл приступить к заготовке почвы под рассаду.
20 сентября луна продолжает убывать — можно копать ямы под посадку, сажать кустарники и плодовые деревья, нарциссы, тюльпаны и гиацинты. С 22 сентября можно приступать к борьбе с вредителями, а на следующий день имеет смысл начать удобрять почву средствами с калием, фосфором.
25 сентября по лунному календарю идеально подходит для посадки ягодных кустов и деревьев, а также для обработки растений от вредителей. 28 сентября рекомендуется собирать урожай, выкапывать корнеплоды.
На 30 сентября 2024 года можно запланировать выкапывание клубней георгинов, калл, гладиолусов.
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