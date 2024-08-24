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Posted 24 августа, 17:07

Published 24 августа, 17:07

Modified 10 сентября, 06:04

Updated 10 сентября, 06:04

Лунный календарь для огородников на сентябрь 2024 года

Лунный календарь для огородников на сентябрь 2024 года

24 августа 2024, 17:07
Фото: Изображение Midjourney
Лунный календарь для огородников на сентябрь 2024 года
Для дачников сентябрь — горячая пора: в разгаре уборка урожая, подготовка растений к грядущей зиме. Рассказываем, как планировать работы на участке согласно лунному календарю садовода и огородника.

Что делать на даче в первой половине сентября

Начиная с первого сентября можно приступать к сбору урожая, заготовке семян, а также трав — лунный календарь к этому располагает. Луна в течение нескольких дней будет убывать, значит, можно перекапывать почву, готовить для рассады землю.

Третьего сентября начинается новолуние, поэтому растения в этот период лучше не тревожить. На растущей луне с 4 сентября можно заготавливать почву для рассады, а также рассаживать многолетние растения, в том числе пионы, сажать кустарники, деревья, декоративно-лиственные растения. 9 сентября рекомендуется подкармливать кусты и деревья.

Начиная с первого сентября можно приступать к сбору урожая, заготовке семян, а также травНачиная с первого сентября можно приступать к сбору урожая, заготовке семян, а также трав
Начиная с первого сентября можно приступать к сбору урожая, заготовке семян, а также трав. Фото: Изображение Midjourney
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Что делать на даче во второй декаде сентября

Вплоть до 18 сентября луна будет расти, поэтому на дачном участке можно поливать растения, удобрять их, обрезать деревья, а также выкапывать для хранения корнеплоды. Начиная с 14 сентября можно собирать раннюю капусту, а на следующий день заняться уборкой приусадебного участка, в том числе перекопать грядки.

17 сентября можно мульчировать почву, в которой растут многолетние растения, перекопать освободившиеся грядки. 18 сентября — полнолуние, так что от работы в саду лучше отдохнуть, а уже на следующий день, на убывающую луну, имеет смысл приступить к заготовке почвы под рассаду.

Вплоть до 18 сентября луна будет расти, поэтому на дачном участке можно поливать растения, удобрять их, обрезать деревьяВплоть до 18 сентября луна будет расти, поэтому на дачном участке можно поливать растения, удобрять их, обрезать деревья
Вплоть до 18 сентября луна будет расти, поэтому на дачном участке можно поливать растения, удобрять их, обрезать деревья. Фото: Изображение Midjourney
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Что делать на даче в третью декаду сентября

20 сентября луна продолжает убывать — можно копать ямы под посадку, сажать кустарники и плодовые деревья, нарциссы, тюльпаны и гиацинты. С 22 сентября можно приступать к борьбе с вредителями, а на следующий день имеет смысл начать удобрять почву средствами с калием, фосфором.

25 сентября по лунному календарю идеально подходит для посадки ягодных кустов и деревьев, а также для обработки растений от вредителей. 28 сентября рекомендуется собирать урожай, выкапывать корнеплоды.

20 сентября луна продолжает убывать — можно копать ямы под посадку, сажать кустарники и плодовые деревья20 сентября луна продолжает убывать — можно копать ямы под посадку, сажать кустарники и плодовые деревья
20 сентября луна продолжает убывать — можно копать ямы под посадку, сажать кустарники и плодовые деревья. Фото: Изображение Midjourney

На 30 сентября 2024 года можно запланировать выкапывание клубней георгинов, калл, гладиолусов.

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