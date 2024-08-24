Лунный календарь для огородников на сентябрь 2024 года

Вплоть до 18 сентября луна будет расти, поэтому на дачном участке можно поливать растения, удобрять их, обрезать деревья, а также выкапывать для хранения корнеплоды. Начиная с 14 сентября можно собирать раннюю капусту, а на следующий день заняться уборкой приусадебного участка, в том числе перекопать грядки.