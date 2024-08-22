Универсальное натуральное удобрение: как использовать яичную скорлупу в саду

Posted 22 августа, 08:51
Published 22 августа, 08:51
Modified 10 сентября, 05:38
Updated 10 сентября, 05:38
Специалисты рекомендуют использовать эти кухонные отходы, чтобы ваши растения росли здоровыми и крепкими.
Яичная скорлупа почти полностью состоит из карбоната кальция, который медленно разлагается в почве, повышая её питательную ценность и улучшая текстуру. Она помогает снизить кислотность почвы, что особенно полезно для растений, предпочитающих нейтральный pH.
Среди них помидоры, картофель, горох, розы и многие другие. Эти растения получают необходимый кальций для укрепления клеточных стенок и улучшения роста.
Чтобы избежать размножения комаров, перед добавлением скорлупы в компост слегка измельчите её. Также полезно проводить анализ почвы, чтобы определить точное содержание кальция, и тщательно измельчать скорлупу для ускорения её разложения.
Использование яичной скорлупы в саду — простой и эффективный способ улучшить здоровье ваших растений, сократив количество отходов на кухне.
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