newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 августа, 14:53

Published 13 августа, 14:53

Modified 10 сентября, 05:32

Updated 10 сентября, 05:32

Как преобразить заброшенный сад: 7 ключевых шагов для возрождения вашего участка

Как преобразить заброшенный сад: 7 ключевых шагов для возрождения вашего участка

13 августа 2024, 14:53
Фото: Изображение Midjourney
Старый сад можно превратить в настоящий оазис, если следовать простым, но эффективным шагам. Узнайте, как вернуть к жизни даже самый запущенный участок и создать место, где захочется отдыхать и проводить время.
  1. Уборка участка: Начните с удаления сорняков, мусора и расчистки дорожек, чтобы вернуть участку опрятный вид. Используйте триммер для покоса травы, а мусор вывозите контейнером. Выровняйте землю с помощью мотоблока, уделяя внимание камням, которые могут пригодиться в оформлении сада.
  2. Обрезка деревьев: Проведите санитарную и омолаживающую обрезку деревьев и кустарников, удаляя больные и мешающие ветви. При необходимости вызовите специалиста, чтобы оценить здоровье растений. Обрезка поможет омолодить деревья и улучшить их внешний вид.
  3. Инвентаризация растений: Тщательно осмотрите сад, чтобы выявить ценные растения, которые можно пересадить. Фотографируйте и записывайте данные о растениях, чтобы не забыть, где они находятся. Используйте старые растения для создания новых композиций, экономя на покупке новых саженцев.
  4. Планировка сада: Создайте детальный план участка, учитывая старые и новые посадки. Разместите на нем деревья, кустарники, дорожки и цветники, чтобы организовать гармоничное пространство. Планировка позволит эффективно использовать имеющиеся ресурсы и определить места для новых растений.
  5. Обновление почвы: Проверьте качество почвы, чтобы определить необходимость внесения удобрений или замены грунта. Если почва бедная или засолена, используйте тестеры и добавляйте питательные вещества. В случае тяжелого загрязнения, подумайте о полной замене почвы на участке.
  6. Посадка растений: Пересаживайте деревья и кустарники в подходящий сезон, учитывая их требования к освещению и почве. Используйте крупную технику для пересадки больших деревьев, если это необходимо. Правильная посадка обеспечит успешное укоренение и рост растений.
  7. Декорирование посадок: Оформите границы цветников и декоративных групп с помощью бордюрных материалов. Мульчируйте почву, чтобы предотвратить рост сорняков и сохранить влагу. Этот шаг придаст саду аккуратный вид и облегчит уход за растениями, написал journal.tinkoff.ru.
Читайте также:
Как создать пруд на даче: пошаговое руководство7 трав для идеального газона, который не вытоптать: секреты выбора9 идей для создания уюта на даче: простые и недорогие решения
#Ольга Земскова#Летний сад#Дизайн#Дача#Сад и огород#Ландшафтный дизайн#Дом и сад#Дизайнер
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика