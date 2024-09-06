Творческие амбиции или упрямство? Самые яркие черты характера людей, родившихся 3, 12, 21, 30 числа

Хотя по натуре вы не склочный человек, однако производите впечатление диктатора и упрямца, когда излагаете свои идеи. Даже если людям нравятся ваши идеи, им может не понравиться то, как вы их преподносите. С таким напором люди, имеющие путь тройки, чрезвычайно хороши в вопросах денег и финансового менеджмента, есть все шансы преуспеть в сферах бизнеса, банковского дела, финансов и торговли.