Творческие амбиции или упрямство? Самые яркие черты характера людей, родившихся 3, 12, 21, 30 числа

Posted 6 сентября, 07:26
Published 6 сентября, 07:26
Modified 6 сентября, 07:28
Updated 6 сентября, 07:28
Нумерология — это изучение чисел и их влияние на человека, они оказывают положительное и отрицательное вибрационное воздействие на людей. Ваша дата рождения хранит скрытые секреты о вашей истинной природе, поведении, чертах характера и интеллекте, давая руководство к лучшему выбору карьеры.
Людьми, родившимися 3, 12, 21 или 30 числа любого месяца, управляет Число Жизненного пути 3.
Личности с такими датами рождения стремятся к просветлению, мудрости, знаниям и истине. Они кажутся лучезарными, праведными, дисциплинированными, аккуратными, прагматичными и амбициозными. По своей природе услужливы и бескорыстны — будут направлять и давать хорошие советы своим друзьям, семье, и даже врагам в трудную минуту. Однако они могут затаить обиду, если им перешли дорогу.
Если вы родились 3, 12, 21 или 30 числа любого месяца, вы можете обнаружить, что вас никогда не удовлетворяет обыденность. Вам нравится быть в высших слоях общества, поэтому обычно ставите амбициозные цели на раннем этапе жизни и прикладываете для этого все усилия для достижения вершины. Вам нравится проявлять контроль и власть наряду с авторитетным поведением.
Обычно из вас получается хороший лидер. Возможно, у вас есть возможность подняться до руководящих должностей в любой компании или профессии. Вам доверены ответственные должности, обычно вы умеете изящно заставлять людей подчиняться вашим приказам, но иногда бываете эгоистичными. Самостоятельная работа над проектами с нуля для вас естественны. Рождение 3, 12, 21 или 30 числа любого месяца в принципе дает в жизни шанс с нуля до героя, из грязи — в князи.
Хотя по натуре вы не склочный человек, однако производите впечатление диктатора и упрямца, когда излагаете свои идеи. Даже если людям нравятся ваши идеи, им может не понравиться то, как вы их преподносите. С таким напором люди, имеющие путь тройки, чрезвычайно хороши в вопросах денег и финансового менеджмента, есть все шансы преуспеть в сферах бизнеса, банковского дела, финансов и торговли.
Если вы родились 3, 12, 21 или 30 числа любого месяца, вы также можете заметить, что вам может нравиться занимать должности, которые предоставляют вам самостоятельность в принятии решений. Возможно, вы не подходите для коллективной работы или испытываете трудности на подчиненных должностях. Вам нравится быть свободным, проявляя свои творческие и аналитические способности.
Следовательно, большинство людей с такими датами рождения работают в инвестиционной, торговой, фондовой, банковской или финансовой сферах. Если они не заняты ни в одной из этих областей, то они будут работать над продвижением на высокие должности в правительстве. Они будут искать должности, которые дадут им право подписывать документы, управлять счетами или финансовыми вопросами для других.
Люди, родившиеся 3, 12, 21 или 30 числа любого месяца, должны работать в государственных структурах или в общественных организациях, школах, университетах, банках или финансовых учреждениях. Они также могут выбрать такие профессии, как писательство, рисование, юриспруденция, бухгалтерский учет, торговля, банковское дело и политика.
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