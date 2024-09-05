Кто родился 1, 10, 19 и 28 — вам повезло! Рассказываем про самые сильные черты характера и подходящую карьеру

Posted 5 сентября, 16:45
Published 5 сентября, 16:45
Modified 5 сентября, 16:47
Updated 5 сентября, 16:47
Людьми, родившимися 1, 10, 19 или 28 числа любого месяца, управляет Жизненный путь № 1.
Родившиеся в эти даты, считаются прирожденными лидерами. Из них получаются исключительно амбициозные и одаренные в бизнесе люди. У них смелый и склонный к риску характер и сдаваться они не умеют.
Если вы родились 1, 10, 19 или 28 числа, то умеете строить планы, независимы, хорошо показываете себя в административной работе и проявляете инициативу в сложных ситуациях, не боясь ответственности. У вас динамичный и уверенный в себе (а иногда чрезмерно напористый) характер, блестящий образ мышления. Даже когда случаются неудачи, вы превращаете их в топливо для достижения лучших результатов.
В своей карьере, как правило, преуспеваете на руководящих должностях, пользуетесь авторитетом. Вам трудно работать под чьим-либо руководством, потому что нрав волевой, разносторонний, независимый, а порой агрессивный, доминантный и эгоистичный. Тем не менее люди прислушиваются к вам, поскольку вы хорошо руководите ими. Вы находчивы, лояльны и стремитесь к росту.
Хотя вам не нравится, когда вас приручают или сковывают рамками. Вам не нравится сильное вмешательство людей, семьи или друзей в ваши личные дела. У вас есть четкие цели, и вам нравится работать над ними по-своему. Вы жаждете любви, страсти и тесных связей, но в отношениях вспыльчивы и прямолинейны в достижении желаемого. Любите выражать любовь громко и ясно, так как хорошо владеете всеми 5 языками любви.
Вы склонны к спорам, не стесняясь высказывать свое мнение. Обладаете высокой самооценкой, поэтому без сожалений выходите из ситуаций или отношений, если с вами плохо обращаются. Такие личности достаточно консервативны и терпеливы, и при этом легко заводят друзей, благодаря своей энергичной и искрометной личности.
Люди, родившиеся 1, 10, 19 или 28 числа любого месяца, должны заниматься государственной работой или сферами бизнеса, искусства, кино, изобретений, науки, продаж, менеджмента и т. д.
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