Полезно только тем, кто родился 6, 15 и 24 числа: сильные черты характера и подходящая профессия

Люди, которыми управляет Жизненный путь № 6, часто обладают притягательной индивидуальностью, заставляя привлекать к себе внимание во всем, что они делают. Они преуспевают в таких профессиях, как развлечения, ведение блогов, моделирование, или в работах, которые приносят им признание или делают их лицом бренда. Они наслаждаются жизнью в роскоши и славе. У них хорошая деловая хватка для управления продуктами класса люкс. Им нравится, когда их ценят и обожают за их талант или приятную внешность и наслаждаются острыми ощущениями от жизни.