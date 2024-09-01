Старый дом после работы дизайнеров: подсматриваем тренды, модную мебель и красивые цвета

В этом доме изначально было много интересных элементов, говорящих о характере интерьера — от эффектных мраморных раковин в главной ванной комнате до красивых кресел с обивкой в стиле ар-деко. Также у них был персидский ковер и старые светильники, которые владельцы дома хотели видеть в новой обстановке.