Старый дом после работы дизайнеров: подсматриваем тренды, модную мебель и красивые цвета

Posted 1 сентября, 12:13
Published 1 сентября, 12:13
Modified 6 сентября, 06:15
Updated 6 сентября, 06:15
Проект обустройства целого дома стало работой команды дизайнеров Studio Duggan из Ноттинг-Хилла, которое сделали практически невозможное, создав интерьер контрастов — старое и новое, фактурное и мягкое, простое и с рисунком, практичное и утонченное.
«Нашим заданием для дизайна дома было создать теплый и непринужденный семейный дом. Пространство, которое было бы красивым, но при этом практичным. Наши клиенты хотели, чтобы в доме царили „спокойствие и устоявшаяся обстановка“ и к тому же, чтобы в нем было не скучно, — рассказывает Тиффани, один из проектировщиков студии.
В этом доме изначально было много интересных элементов, говорящих о характере интерьера — от эффектных мраморных раковин в главной ванной комнате до красивых кресел с обивкой в стиле ар-деко. Также у них был персидский ковер и старые светильники, которые владельцы дома хотели видеть в новой обстановке.
Клиенты также указали на необходимость разграничения взрослого и детского пространства (у пары две маленькие дочери и сын), чтобы можно было отгородить игровую комнату от остальной части дома.
Студия Duggan приступила к работе весной 2022 года и на ее завершение ушел ровно год. Для решения задач планировка была изменена, чтобы придать дому более практичный вид. После переоборудования площади дом располагает пятью спальнями (одна используется как тренажерный зал), четырьмя ванными, гостиной, игровой детской комнатой, кладовой, кухней-столовой, а также прачечной.
Дизайнеры решили создать специальную кладовую для хранения провизии для большой семьи. Однако, для этого небольшого помещения в качестве отделки стен был выбран красный цвет. Это отличный способ придать насыщенный тон менее используемым зонам дома.
«Мы создали дом, в котором идеально сочетаются практичность и эстетика, — подводит итоги Тиффани. — Возможность работать над подобными проектами так увлекательна, поскольку каждое пространство позволяет получить уникальный опыт и новую историю дизайна, а наши клиенты являются главным источником вдохновения».
Гостиная комната функциональна как для приема готсей, предлагая много места для сидения, так и уютных семейных вечеров. Стена располагает камином и огромным зеркалом, которое вписывается в этот интерьер лучше, чем арт-объекты. По обе стороны от центральной части располагаются полки, которые служат хранилищем для различных вещей.
Детская комната представлена в виде фантазийной росписи стен и домика-кровати с горкой. Деревянная мебель и текстильные дополнения поддерживают натуральный стиль интерьера.
Ванная комната отделана бледно-зеленой плиткой и имеет торцевую стену, разделяющую душевую и ванну. Ниши стены позволяют хранить принадлежности для купания, а мраморная планка эстетику совершенства. Латунные цвета сантехники контрастируют с мятным цветом, придавая интерьеру налет истории.
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