Женские секреты Хюррем: завоюйте сердце своего султана как героиня любимого сериала

Мужчина не обязан всецело принадлежать женщине и все свое время проводить с ней. У него есть своя работа, свои интересы, свои цели. Хюррем не изводила Сулеймана ревностью, не ходила за ним по пятам и не жаловалась на то, что он уделяет ей мало внимания. Это вполне разумно.