Женские секреты Хюррем: завоюйте сердце своего султана как героиня любимого сериала

Posted 29 августа, 15:34
Published 29 августа, 15:34
Modified 10 сентября, 04:51
Updated 10 сентября, 04:51
Яркая и непредсказуемая, веселая и игривая — такая женщина нужна каждому мужчине, независимо от того, как он провел день, за обсуждением политики империи или за офисным ноутбуком. Ищите вдохновение и позитив, это поможет вам оставаться желанной.
Хюррем не обсуждала с Сулейманом государственные дела. Причем вовсе не потому, что не могла дать султану дельный совет или не имела на это права. Она понимала, что любимый мужчина и без того утомлен делами, поэтому старалась переключить его внимание на более приятные темы.
Для мужчины существуют определенные принципиальные моменты, которые он никогда не изменит. В этих случаях женщине стоит быть мудрее и пойти на уступки. Так, Хюррем, приняв ислам, показала Сулейману, что его святыни важны и для нее. И только выиграла от этого.
Даже в конфликте женщине вовсе не обязательно демонстрировать жесткость и грубую силу. Вспомните конфликт Махидевран и Хюррем: будущая любимая жена султана не позволила себе сопротивляться разъяренной сопернице и осталась в выигрыше. Сулейману явно была интереснее нежная и хрупкая девушка, чем агрессивная склочница.
Один из главных секретов Хюррем таится в ее искренней любви. Она не стремилась завоевать власть и богатство, ей достаточно было того, что ей принадлежит сердце султана. Чаще демонстрируйте мужчине, что вам нужен именно он, а не его статус или жилплощадь.
Помните, как повела себя Хюррем, попав в гарем? Она выкрикнула имя повелителя (какая дерзость для рабыни!) и упала «в обморок» прямо в его объятия. Женщине не стоит пасовать перед трудностями и смешиваться с общей массой. Помните о достоинстве и знайте себе цену, тогда ваш султан выберет вас из тысячи женщин.
Мужчина не обязан всецело принадлежать женщине и все свое время проводить с ней. У него есть своя работа, свои интересы, свои цели. Хюррем не изводила Сулеймана ревностью, не ходила за ним по пятам и не жаловалась на то, что он уделяет ей мало внимания. Это вполне разумно.
Хюррем была не только красивой внешне. К слову, настоящая Хюррем, историческая личность, вообще красотой не отличалась, по крайней мере, многие европейские послы не считали ее красавицей. Однако она была учтива, умела красиво говорить, утонченно острить и изящно двигаться. Это покоряло сердца тогда и вполне работает в наше время.
Даже в условиях жестких мусульманских правил Хюррем умудрялась оставаться достаточно независимой. Бесконечная покорность опресняет отношения, и мужчина скоро теряет к ним интерес. Зато умеренная дерзость и тонкая игра с чувствами его привлекает. Главное — проявить здравомыслие и не превратиться в манипулятора.
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