newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 августа, 14:48

Published 19 августа, 14:48

Modified 10 сентября, 01:32

Updated 10 сентября, 01:32

10 идей для подработки, зарплата которой куда выше обычной работы

Топ-5 подработок, которые позволят заработать много денег

19 августа 2024, 14:48
Фото: 1MI
10 идей для подработки, зарплата которой куда выше обычной работы
Рассказываем пять идей подработок, которые позволят получить приличные деньги.

1. Создайте блог и зарабатывайте деньги с помощью рекламы и партнерского маркетинга

Чтобы заработать деньги в свободное время, можно подумать о создании блога. Этот способ предполагает множество возможностей для заработка благодаря рекламе и партнерскому маркетингу. Чтобы добиться успеха важно создавать высококачественный контент, который заинтересует аудиторию. Вы можете сосредоточиться на определенной нише, такой, как еда, мода, бизнес или личные финансы.

  • Заработок: от 500 рублей до бесконечности
  • Время занятости: от 3 часов
Создайте блог и зарабатывайте деньги с помощью рекламы и партнерского маркетингаСоздайте блог и зарабатывайте деньги с помощью рекламы и партнерского маркетинга
Создайте блог и зарабатывайте деньги с помощью рекламы и партнерского маркетинга. Фото: Изображение Midjourney

2. Стать онлайн-консультантом, предлагая помощь в различных сферах

Многие люди записываются на курсы и осваивают новые навыки, поэтому онлайн-консультанты востребованы во всех сферах. Чтобы добиться успеха вы должны иметь глубокие познания в своей специальности и уметь общаться. Кроме того, вы должны продвигать себя, чтобы привлекать новых клиентов. Можно создать собственный веб-сайт и давать рекламу услуг через социальные сети.

  • Заработок: от 1 500 рублей за 1 час
  • Время занятости: от 1 часа в день

3. Работа в качестве внештатного писателя, написание контента для веб-сайтов, блогов и социальных сетей

Многие блогеры и компании нуждаются в высококачественном контенте для своих сайтов и социальных сетей, поэтому ищут райтеров для сотрудничества. Чтобы быть успешным писателем-фрилансером, вы должны обладать отличными навыками письма и знаниями по темам, в которых хорошо разбираетесь. Кроме того, вы должны уметь укладываться в сроки и работать самостоятельно.

Можно заработать еще больше денег, став райтером, специализирующимся на SEO-продвижении и создавать контент, оптимизированный для поисковых систем, чтобы помочь веб-сайтам улучшить их видимость в интернете. Работать возможно полный или неполный рабочий день, в зависимости от ваших потребностей и предпочтений.

  • Заработок: от 1000 рублей
  • Время занятости: от 1 часа в день
Работа в качестве внештатного писателя, написание контента для веб-сайтов, блогов и социальных сетейРабота в качестве внештатного писателя, написание контента для веб-сайтов, блогов и социальных сетей
Работа в качестве внештатного писателя, написание контента для веб-сайтов, блогов и социальных сетей. Фото: 1MI

4. Продажа товаров ручной работы

Четвертый совет по зарабатыванию денег из дома в свободное время — создавать и продавать товары ручной работы в интернете. Есть много вариантов поделок, которые создаются своими руками и пользуются большим спросом: украшения, одежда, аксессуары для дома и многое другое.

Чтобы добиться успеха в реализации товара, необходимо обладать творческими способностями и вниманием к деталям. Кроме того, нужно уметь продвигать свои продукты, привлекать клиентов через социальные сети, посещать местные ярмарки ремесел.

  • Заработок: от 500 рублей
  • Время занятости: от 2-3 часов в день

5. Услуги графического дизайна и веб-дизайна

Предоставление услуг графического дизайна и веб-дизайна — отличная возможность зарабатывать деньги не выходя из дома. Если у вас есть опыт, творческие способности и передовые знания в области программного обеспечения для дизайна (например, Photoshop), вы можете предлагать свои услуги клиентам через платформы для фрилансеров.

Это могут быть работы по созданию логотипов, дизайн веб-сайтов, создание баннерной рекламы, редактирование изображений и многое другое.

  • Заработок: от 300 рублей
  • Время занятости: от 2-3 часов в день
Читайте также:
Треть петербургских предпринимателей готовы вернуться в найм за хорошей зарплатойКак накопить 1 миллион с маленькой зарплатой3 способа, как накопить на машину 1 миллион при зарплате 35 000 рублей
#Дмитрий Митраков#Деньги#Финансы#2024 год#Заработок#Работа#Временная работа#Удаленная работа#Подработка#Работа на дому
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика