Кристина Агилера: быть родителем — это работа на полную ставку

Posted 16 августа, 13:48
Published 16 августа, 13:48
Modified 10 сентября, 05:49
Updated 10 сентября, 05:49
После рождения Саммер, которой сейчас 9 лет, исполнительница рассказала о трудностях, с которыми приходится сталкиваться работающей матери.
«Определенно нелегко совмещать работу и материнство, поскольку быть родителем — это работа на полную ставку», — сказала она. «Вы просто должны заставить ее работать на вас. В моей жизни так много разных движущихся частей, но мои дети — это центральный элемент, и все остальное движется вокруг них».
Несмотря на трудности в попытках найти правильный баланс между работой и личной жизнью, Агилера всегда возвращается к тому, чтобы ставить комфорт своих детей превыше всего. Об этом пишет PEOPLE.
«Это определенно нелегко», — сказала она в мае 2019 года. «Главное — убедиться, что они всегда чувствуют себя в безопасности и всегда чувствуют связь со мной».
Макс Лирон родился 12 января 2008 года. Отец ребенка — бывший супруг Агилеры Джордан Брэтман.
Пара расстались в октябре 2010 года, когда Максу было 2 года. Однако они продолжили воспитывать сына вместе. Макс часто остается с Брэтманом в Лос-Анджелесе, чтобы сосредоточиться на учебе.
В августе 2018 года Агилера рассказала, что у ее 10-летнего сына — прекрасный голос .
«На днях я застала его поющим Maria [трек из ее Liberation], и он был безупречен. У него определенно есть талант», — рассказала Агилера в соцсетях.
«У тебя просто особый способ заставить комнату светиться, привлекать внимание и привносить новые идеи и смех в любой разговор или ситуацию, в которой ты находишься», — такими теплыми словами она поздравила сына с 12-летием.
Правда, певица вскоре удалила пост: она нечасто показывает своих детей поклонникам.
Дочь Кристины Агилеры Саммер родилась 16 августа 2014 года. Её отец — гражданский муж певицы Мэтт Ратлер.
В феврале 2015 года Агилера рассказала, что намерена привить дочери чувство собственного достоинства.
«Я думаю, что… она научится отстаивать себя и других, усердно работать и никогда не принимать „нет“ в качестве ответа», — сказала она. «Я никогда не хочу, чтобы она чувствовала, что ей нужно меняться, чтобы соответствовать стереотипу».
Она также добавила, что они с Ратлером выбрали имя Summer Rain, потому что посчитали, что оно лучше всего передает дух их дочери.
«Лето — это время распространения тепла и света, в то время как дождь смывает… восполняет и приносит новую жизнь, чтобы позволить рост и новые начинания», — сказала она. «Я хотела, чтобы ее имя было наполнено вдохновением, любовью и радостью. И это именно то, что она приносит всем, кто ее встречает. Ее красота и солнечный свет исходят изнутри».
В альбоме Агилеры 2018 года «Liberation» был записан голос Саммер.
«Смех моей дочери на самом деле начинает вступление к пластинке», — сказала певица. «Ведь быть матерью так важно для меня».
В том же году Саммер впервые присоедилась к матери на сцене, правда девочка начала смущаться. Однако с тех пор у дочери певицы появилось желание выступать.
«Ей нравится энергия выступлений, и все в костюмах, так что это позволяет ей быть собой», — поделилась звездная мама девочки.
В прошлом году Агилера тепло поздравила свою дочь с днем рождения, выложив серию снимков в соцсети.
«С 9-летием, наша милая Саммер Рейн. Сегодня я ловлю себя на мысли о том, как быстро пролетело время. Эти 9 лет были наполнены безграничной любовью, согревающими душу объятиями, поздним сном, приключениями Диснея и, совсем недавно, радостью от того, что мы выходили на сцену вместе с тобой», — написала она.
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