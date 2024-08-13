Не «пахнуть старушкой»: как женщине до 40 избавиться от «старческого» аромата



Многие люди стремятся замаскировать или полностью заглушить свой естественный запах, используя различные парфюмерные средства. К сожалению, с возрастом природный запах может меняться, приобретая нежелательные оттенки. Это явление, известное как «старческий запах», может проявляться даже у молодых людей.



Причины появления



Большинство ученых считают, что основная причина запаха старости — это вещество под названием «2-ноненаль». После 40 лет в коже начинает вырабатываться больше себума — кожного сала. В итоге кожа становится более жирной, в ней начинают накапливаться жирные кислоты. В то же время в организме снижается количество защитных антиоксидантов. Запускается процесс пероксидного окисления липидов, более известный как оксидативный стресс. И один из его продуктов — это как раз 2-ноненаль. Молекулы запаха старости накапливаются в коже. Они не растворяются в воде, в связи с чем «смыть» этот запах с кожи невозможно.