Какие продукты помогут побороть усталость

Posted 6 августа, 08:01
Published 6 августа, 08:01
Modified 10 сентября, 02:01
Updated 10 сентября, 02:01
Фрукты и овощи, такие как авокадо и арбуз, богаты питательными веществами, которые обеспечивают прилив энергии и восполняют водный дефицит.
Рыба, курица и индейка — отличные источники белка, поддерживающие уровень энергии и борющиеся с усталостью.
Обычная вода и листовой чай поддерживают гидратацию и предотвращают энергетические сбои.
Орехи и семена, богатые магнием и селеном, являются отличным перекусом, помогающим сохранять энергию.
Яйца обеспечивают организм высококачественным белком и полезными жирами, поддерживая энергию на длительный срок.
Овсянка с низким гликемическим индексом и высоким содержанием клетчатки медленно высвобождает энергию, поддерживая её уровень в течение дня.
Капуста богата витаминами группы В и фолиевой кислотой, играющими ключевую роль в энергетическом обмене.
Эти продукты помогут вам справиться с усталостью и поддерживать высокий уровень энергии на протяжении дня, написал журнал Marieclaire.
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