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Posted 6 августа, 08:01

Published 6 августа, 08:01

Modified 10 сентября, 02:01

Updated 10 сентября, 02:01

Какие продукты помогут побороть усталость

Какие продукты помогут побороть усталость

6 августа 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney
Существует ряд продуктов, которые помогут прийти в тонус при усталости. Что именно нужно употреблять, в материале Newia.

Свежие фрукты и овощи

Фрукты и овощи, такие как авокадо и арбуз, богаты питательными веществами, которые обеспечивают прилив энергии и восполняют водный дефицит.

Нежирные белки

Рыба, курица и индейка — отличные источники белка, поддерживающие уровень энергии и борющиеся с усталостью.

Напитки без кофеина

Обычная вода и листовой чай поддерживают гидратацию и предотвращают энергетические сбои.

Орехи и семена

Орехи и семена, богатые магнием и селеном, являются отличным перекусом, помогающим сохранять энергию.

Яйца

Яйца обеспечивают организм высококачественным белком и полезными жирами, поддерживая энергию на длительный срок.

Овсяные хлопья

Овсянка с низким гликемическим индексом и высоким содержанием клетчатки медленно высвобождает энергию, поддерживая её уровень в течение дня.

Капуста

Капуста богата витаминами группы В и фолиевой кислотой, играющими ключевую роль в энергетическом обмене.

Эти продукты помогут вам справиться с усталостью и поддерживать высокий уровень энергии на протяжении дня, написал журнал Marieclaire.

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#Дмитрий Митраков#Здоровье#Питание#Овощи#Продукты питания#Здоровое питание#Продукты#Все материалы авторов
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