Ужин за 180 рублей: стеклянная лапша на каждый день

Фунчоза является питательным продуктом, который состоит из крахмала бобов мунг или зеленых бобов. Одной из ее особенностью является то, что при заваривании она увеличивает свой вес почти в 4 раза. Такая лапша имеет нейтральный вкус и запах, приобретая аромат благодаря наполнителям и соусам. В готовом виде фунчоза имеет составляет всего 80–90 ккал на 100 г. Но употреблять ее советуют редко, так как она может вызывать метеоризм из-за бобовой основы, поэтому данное блюдо я делаю один раз в неделю.