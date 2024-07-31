Ужин за 180 рублей: стеклянная лапша на каждый день

Posted 31 июля, 14:44
Published 31 июля, 14:44
Modified 16 октября, 20:36
Updated 16 октября, 20:36
«На готовку ужина может уходить много времени, но только не с этим рецептом, который я делаю на постоянной основе. Стеклянная лапша больше всего нравиться тем, что она готовиться за считанные минуты, а начинкой могут служить абсолютно любые ингредиенты, которые есть в моем холодильнике».
Фунчоза является питательным продуктом, который состоит из крахмала бобов мунг или зеленых бобов. Одной из ее особенностью является то, что при заваривании она увеличивает свой вес почти в 4 раза. Такая лапша имеет нейтральный вкус и запах, приобретая аромат благодаря наполнителям и соусам. В готовом виде фунчоза имеет составляет всего 80–90 ккал на 100 г. Но употреблять ее советуют редко, так как она может вызывать метеоризм из-за бобовой основы, поэтому данное блюдо я делаю один раз в неделю.
Рецепт довольно простой и занимает не более 25 минут. Для приготовления ужина на 4-5 человек вам понадобиться.
Стоимость ужина на всю семью составляет 180-200 рублей без учета специй и приправ.
1. Стеклянную лапшу залейте кипятком, чтобы вода полностью покрывала ее и оставьте на 6-8 минут, в соответствии с инструкцией.
2. В это время разогрейте в глубокой сковороде или казане 3-4 столовые ложки растительного масла. Нарежьте очищенный болгарский перец тонкими брусочками, грибы — сначала на половинки, а затем тонко нашинковать. Сложите подготовленные овощи в сковороду и поджаривайте на среднем огне примерно 10-12 минут.
3. Разбухшую стеклянную лапшу откиньте на дуршлаг и промойте под проточной холодной водой. Как только она стечет, добавьте ее к обжаренным овощам и хорошенько перемешайте. Лучше всего это делать щипцами или двумя вилками.
4. Добавьте 3 столовые ложки соевого соуса, гранулированный чеснок половину чайной ложки и тушите на медленном огне еще 5 минут.
5. Попробуйте готовое блюдо на соль и если нужно подсолите, но только перед подачей, так как соевый соус сам по себе соленый и очень легко переборщить с этой приправой.
6. Перед подачей посыпьте лапшу половиной пакетика с кунжутным семенем. Так блюдо не только выглядит эффектнее, но и приносит пользу. Кунжут содержит в себе медь, кальций, магний, фосфор, цинк и селен, которые будут очень полезны вам и вашим домочадцам.
Совет от автора