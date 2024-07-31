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Posted 31 июля, 14:44

Published 31 июля, 14:44

Modified 16 октября, 20:36

Updated 16 октября, 20:36

«Корейская» стеклянная лапша, которую я делаю на ужин раз в неделю

Ужин за 180 рублей: стеклянная лапша на каждый день

31 июля 2024, 14:44
Фото: 1MI
«Корейская» стеклянная лапша, которую я делаю на ужин раз в неделю
Личный рецепт редактора настолько простой, что не требует особых кулинарных навыков. Такую лапшу любят как взрослые, так и дети, а на ее приготовление уходит всего 25 минут.
«На готовку ужина может уходить много времени, но только не с этим рецептом, который я делаю на постоянной основе. Стеклянная лапша больше всего нравиться тем, что она готовиться за считанные минуты, а начинкой могут служить абсолютно любые ингредиенты, которые есть в моем холодильнике».

Почему именно фунчоза?

Фунчоза является питательным продуктом, который состоит из крахмала бобов мунг или зеленых бобов. Одной из ее особенностью является то, что при заваривании она увеличивает свой вес почти в 4 раза. Такая лапша имеет нейтральный вкус и запах, приобретая аромат благодаря наполнителям и соусам. В готовом виде фунчоза имеет составляет всего 80–90 ккал на 100 г. Но употреблять ее советуют редко, так как она может вызывать метеоризм из-за бобовой основы, поэтому данное блюдо я делаю один раз в неделю.

Стеклянная лапша (фунчоза) с болгарским перцем, грибами и кунжутом

Рецепт довольно простой и занимает не более 25 минут. Для приготовления ужина на 4-5 человек вам понадобиться.

  • упаковка стеклянной лапши (фунчоза) 200-250 грамм (90-110 рублей)
  • 3 болгарских перца (20 рублей)
  • шампиньоны 150 грамм (60 рублей)
  • кунжутное семя (10 рублей)
  • соевый соус
  • сушеный гранулированный чеснок
  • растительное масло
  • соль, перец

Стоимость ужина на всю семью составляет 180-200 рублей без учета специй и приправ.

Как приготовить:

1. Стеклянную лапшу залейте кипятком, чтобы вода полностью покрывала ее и оставьте на 6-8 минут, в соответствии с инструкцией.

Заварите фунчозу кипятком или по инструкцииЗаварите фунчозу кипятком или по инструкции
Заварите фунчозу кипятком или по инструкции. Фото: 1MI

2. В это время разогрейте в глубокой сковороде или казане 3-4 столовые ложки растительного масла. Нарежьте очищенный болгарский перец тонкими брусочками, грибы — сначала на половинки, а затем тонко нашинковать. Сложите подготовленные овощи в сковороду и поджаривайте на среднем огне примерно 10-12 минут.

Грибы и болгарский перец нарезать соломкойГрибы и болгарский перец нарезать соломкой
Грибы и болгарский перец нарезать соломкойГрибы и болгарский перец нарезать соломкой
Грибы и болгарский перец нарезать соломкой. Фото: 1MI

3. Разбухшую стеклянную лапшу откиньте на дуршлаг и промойте под проточной холодной водой. Как только она стечет, добавьте ее к обжаренным овощам и хорошенько перемешайте. Лучше всего это делать щипцами или двумя вилками.

4. Добавьте 3 столовые ложки соевого соуса, гранулированный чеснок половину чайной ложки и тушите на медленном огне еще 5 минут.

5. Попробуйте готовое блюдо на соль и если нужно подсолите, но только перед подачей, так как соевый соус сам по себе соленый и очень легко переборщить с этой приправой.

6. Перед подачей посыпьте лапшу половиной пакетика с кунжутным семенем. Так блюдо не только выглядит эффектнее, но и приносит пользу. Кунжут содержит в себе медь, кальций, магний, фосфор, цинк и селен, которые будут очень полезны вам и вашим домочадцам.

Посыпьте готовое блюдо семенами кунжутаПосыпьте готовое блюдо семенами кунжута
Посыпьте готовое блюдо семенами кунжута. Фото: 1MI
Готовое блюдо из фунчозы с болгарским перцем, грибами и кунжутомГотовое блюдо из фунчозы с болгарским перцем, грибами и кунжутом
Готовое блюдо из фунчозы с болгарским перцем, грибами и кунжутом. Фото: 1MI

Приятного аппетита!

Совет от автора
  • Лично мне тяжело перемешивать длинную лапшу с овощами, поэтому перед завариванием я ломаю ее на несколько частей. Это позволяет не только удобнее готовить, но и есть ее.
  • При подачи на стол фунчозу можно посыпать мелко нарезанным укропом или зеленым луком, по желанию.
  • Блюдо не подойдет для детей младше 7 лет, поскольку содержит грибы, которые являются тяжело перевариваемой пищей для такого возраста.
А вы с чем предпочитаете готовить стеклянную лапшу?
Проголосовало: 1 чел.
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#Эмилия Шпилева#Опросы#Еда#Рецепт#Личный опыт#Второе блюдо#Стеклянная лапша#Корейская еда
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