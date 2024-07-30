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Posted 30 июля, 11:19

Published 30 июля, 11:19

Modified 10 сентября, 04:43

Updated 10 сентября, 04:43

3 летних рецепта в мультиварке — так вы еще не готовили

3 летних рецепта в мультиварке — так вы еще не готовили

30 июля 2024, 11:19
Фото: Изображение Midjourney
3 летних рецепта в мультиварке — так вы еще не готовили
Оставим привычные рецепты для мультиварки в стороне и приготовим три аппетитных летних блюда. Понадобятся только летние овощи и ягоды и немного времени.

Огородник с сыром в мультиварке

  1. Нарезаем на кубики 2 молодых кабачка, 2 крупных помидора, 1 небольшую морковь, 1 головку репчатого лука.
  2. В чашу мультиварки наливаем немного растительного масла.
  3. Выкладываем слоями: морковь, лук, кабачки, помидоры. Каждый слой слегка посыпаем солью и молотым перцем.
  4. Посыпаем сверху тертым сыром — 50–70 грамм.
  5. Ставим на режим «Тушение» на 30 минут.
  6. Блюдо в мультиварке готовится в собственном соку — доливать воды не надо.
Огородник с сыром в мультиваркеОгородник с сыром в мультиварке
Огородник с сыром в мультиварке. Фото: Изображение Midjourney

Минестроне в мультиварке

  1. Нарезаем кубиками 1 морковь, 1 небольшой кабачок, 1 болгарский перец, 1 картофелину. Пару зубчиков чеснока мелко порубить. 2 помидора обдать кипятком и снять кожицу.
  2. Поставьте мультиварку на режим «Жарка». Обжарьте лук, чеснок, морковь.
  3. Отключите режим «Жарка». Влейте в чашу мультиварки 1,5 литра овощного или мясного бульона. Поставьте на режим «Суп» и всыпьте полстакана мелких макарон и картофель.
  4. Через 5–7 минут добавьте перец, кабачок, 100 г стручковой фасоли.
  5. Еще через 5 минут добавьте мелко нарезанный помидор, сухие итальянские травы и соль.
  6. Готовьте 15–20 минут до необходимой густоты.
Минестроне в мультиваркеМинестроне в мультиварке
Минестроне в мультиварке. Фото: Изображение Midjourney

Пирог со смородиной в мультиварке

  1. Чуть растопите 100 г сливочного масла и перетрите его в крошку с 200 г муки, добавив чайную ложку разрыхлителя и 3 ст. л. сахара.
  2. Сделайте начинку: 250 г творога смешайте с двумя яйцами и 4 ст. л. сахара.
  3. Чашу мультиварки слегка смажьте сливочным маслом, выложите на дно пекарскую бумагу.
  4. Всыпьте 2/3 подготовленного теста, слегка разровняйте, но не утрамбовывайте.
  5. Вылейте творожную начинку. Ровно распределите по всей поверхности.
  6. Покройте начинку оставшимся тестом. Но оставьте 1 ст. л. теста для посыпки ягод.
  7. Сверху выложите ягоды и посыпьте 1 ст. л. теста.
  8. Выставите режим «Выпечка» и готовьте при 150 градусах 40–45 минут.
  9. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.
Пирог со смородиной в мультиваркеПирог со смородиной в мультиварке
Пирог со смородиной в мультиварке. Фото: Изображение Midjourney
#Екатерина Непомнящая#Здоровье#Еда#Лето#Все материалы авторов#Рецепт
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