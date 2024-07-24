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Posted 24 июля, 19:52

Published 24 июля, 19:52

Modified 10 сентября, 04:26

Updated 10 сентября, 04:26

Как готовить мясо для шашлыка по-профессиональному в три этапа

Как готовить шашлык по-профессиональному в три этапа

24 июля 2024, 19:52
Фото: 1MI
Как готовить мясо для шашлыка по-профессиональному в три этапа
Это перевернет ваше представление о правильной готовке шашлыка. Шеф-повар ресторана дает важные советы, которые могут изменить ваш подход к этому блюду на мангале: какие специи нельзя использовать для говяжьего шашлыка и почему мясо должно лежать всю ночь в маринаде — подробнее в материале NEWIA.

Как вы уже смогли заметить, чтобы у мяса был идеальный вкус, важен не только идеально подобранный маринад, но достаточное время для маринования. О том, как правильно сделать шашлык, рассказал шеф-повар ресторана Джеймс Хэд.

Как правильно мариновать шашлыкКак правильно мариновать шашлык
Как правильно мариновать шашлык. Фото: 1MI

Шаг 1: Выбираем правильный маринад

«Если у вас мясо хорошего качества, то достаточно простого маринада, состоящего всего лишь из масла, соли и перца. Благодаря такому простому сочетанию вкус мяса раскрывается в полной мере», — советует Джеймс Хед.

Имейте в виду, если в маринад добавить молотый красный перец, тмин, горчицу или соевый соус, то мясо может потерять свой неповторимый вкус.

«Если вы хотите необычный вид маринада, я предлагаю использовать его для курицы или свинины. Для получения качественного говяжьего шашлыка вам не понадобиться ничего, кроме соли и перца», — считает Джеймс.

Шаг 2: Время маринования шашлыка

Маринование мяса требует времени и это главный второй секрет успешного блюда на гриле.

В чем можно мариновать шашлыкВ чем можно мариновать шашлык
В чем можно мариновать шашлык. Фото: 1MI

Например, курица должна оставаться в маринаде не менее трех-четырех часов. Говядина и свинина будут особенно хороши, если вы их оставите на всю ночь.

«В меню нашего ресторана есть блюдо, ростбиф с беконом dove, мясо которого выдерживают в маринаде четыре дня», — добавляет шеф-повар.

Обратите внимание, чтобы мясо было полностью погружено в маринад.

«Если у вас есть вакуумный аппарат, вам просто повезло, потому что он высасывает воздух и маринад полностью обволакивает мясо», — советует шеф.

Во всех остальных случаях мясо следует хранить в контейнере под фольгой и прижатой сверху крышкой, помещенный в холодильник.

«Это единственный способ, позволяющий защитить сырое мясо от различных бактерий», — объясняет Джеймс.

При выборе посуды для маринования шашлыка лучше всего избегать использования алюминиевых и медных мисок. Отдайте предпочтение нержавеющей стали или стеклу, которые не дают побочных химических реакций.

Как нужно жарить шашлыкКак нужно жарить шашлык
Как нужно жарить шашлык. Фото: 1MI

Шаг 3: Жарка шашлыка

Если вы правильно следовали инструкциям и дали мясу несколько часов полежать в маринаде, то даже сейчас нельзя торопиться. Необходимо вытащить из холодильника контейнер и дать ему постоять при комнатной температуры несколько минут.

«Для мяса будет гораздо лучше, если после холода оставить его отдохнуть в тепле. Спешка в жарке и слишком быстрая смена температуры может ухудшить его вкусовые качества», — объясняет Якуб Хед.

Шеф-повар рассказывает, что мясо, температура которого дошла до комнатной, на гриле печется совсем по другому — красиво и равномерно.

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#Эмилия Шпилева#Еда#Мясо#Рецепт#Шашлык#Маринад#Рецепты#Второе блюдо
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