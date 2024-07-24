Как готовить шашлык по-профессиональному в три этапа

Это перевернет ваше представление о правильной готовке шашлыка. Шеф-повар ресторана дает важные советы, которые могут изменить ваш подход к этому блюду на мангале: какие специи нельзя использовать для говяжьего шашлыка и почему мясо должно лежать всю ночь в маринаде — подробнее в материале NEWIA.