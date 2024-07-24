Как готовить шашлык по-профессиональному в три этапа

Posted 24 июля, 19:52
Published 24 июля, 19:52
Modified 10 сентября, 04:26
Updated 10 сентября, 04:26
Как вы уже смогли заметить, чтобы у мяса был идеальный вкус, важен не только идеально подобранный маринад, но достаточное время для маринования. О том, как правильно сделать шашлык, рассказал шеф-повар ресторана Джеймс Хэд.
«Если у вас мясо хорошего качества, то достаточно простого маринада, состоящего всего лишь из масла, соли и перца. Благодаря такому простому сочетанию вкус мяса раскрывается в полной мере», — советует Джеймс Хед.
Имейте в виду, если в маринад добавить молотый красный перец, тмин, горчицу или соевый соус, то мясо может потерять свой неповторимый вкус.
«Если вы хотите необычный вид маринада, я предлагаю использовать его для курицы или свинины. Для получения качественного говяжьего шашлыка вам не понадобиться ничего, кроме соли и перца», — считает Джеймс.
Маринование мяса требует времени и это главный второй секрет успешного блюда на гриле.
Например, курица должна оставаться в маринаде не менее трех-четырех часов. Говядина и свинина будут особенно хороши, если вы их оставите на всю ночь.
«В меню нашего ресторана есть блюдо, ростбиф с беконом dove, мясо которого выдерживают в маринаде четыре дня», — добавляет шеф-повар.
Обратите внимание, чтобы мясо было полностью погружено в маринад.
«Если у вас есть вакуумный аппарат, вам просто повезло, потому что он высасывает воздух и маринад полностью обволакивает мясо», — советует шеф.
Во всех остальных случаях мясо следует хранить в контейнере под фольгой и прижатой сверху крышкой, помещенный в холодильник.
«Это единственный способ, позволяющий защитить сырое мясо от различных бактерий», — объясняет Джеймс.
При выборе посуды для маринования шашлыка лучше всего избегать использования алюминиевых и медных мисок. Отдайте предпочтение нержавеющей стали или стеклу, которые не дают побочных химических реакций.
Если вы правильно следовали инструкциям и дали мясу несколько часов полежать в маринаде, то даже сейчас нельзя торопиться. Необходимо вытащить из холодильника контейнер и дать ему постоять при комнатной температуры несколько минут.
«Для мяса будет гораздо лучше, если после холода оставить его отдохнуть в тепле. Спешка в жарке и слишком быстрая смена температуры может ухудшить его вкусовые качества», — объясняет Якуб Хед.
Шеф-повар рассказывает, что мясо, температура которого дошла до комнатной, на гриле печется совсем по другому — красиво и равномерно.
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