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Posted 19 июля, 10:43

Published 19 июля, 10:43

Modified 10 сентября, 04:10

Updated 10 сентября, 04:10

Для худеющих: легкий салат из стеклянной лапши и огурца

Для худеющих: легкий салат из стеклянной лапши и огурца

19 июля 2024, 10:43
Фото: Изображение Midjourney
Минимум калорий и столько пользы! Большую гору салата можно приготовить из двух ингредиентов и всего за 15 минут!

Салат из стеклянной лапши со спагетти из огурцов и кунжутом

Для приготовления вам понадобиться:

  • 200 г лапши
  • 1-2 огурца
  • 5 ложек растительное масло
  • 4 ложки соевого соуса
  • Сок лайма
  • Кунжут
  • Кинза по вкусу
  • Соль

Как приготовить:

  • Приготовьте стеклянную лапшу в соответствии с инструкциями на упаковке.
  • Пока лапша заваривается в горячей воде, используя зубчатый нож для овощной кожуры нашинкуйте соломкой огурцы, чтобы получились спагетти.
  • Смешайте все ингредиенты соуса.
  • Выложите в большую миску измельченную стеклянную лапшу, спагетти из огурцов. Посыпьте орешками и добавьте кинзы или петрушки для вкуса. Смешайте с соусом и охладите до готовности к подаче.

Вы также можете приготовить салат по своему вкусу, например добавив:

  • Белок. Креветки, курица, говядина или тофу всегда подойдут.
  • Овощи. Как насчет моркови, болгарского перца, грибов или зеленого горошка?
  • Травы. Кинза, ничто не сравнится с салатом из стеклянной лапши с кинзой!
  • Орешки. Жареный арахис, кешью или семечки!
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#Эмилия Шпилева#Еда#Салат#Ужин#Рецепты#Быстрые рецепты#Огурец#Второе блюдо#Стеклянная лапша#Простые рецепты
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