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Posted 23 июля, 07:32

Published 23 июля, 07:32

Modified 10 сентября, 04:19

Updated 10 сентября, 04:19

Корейцы считают, что мы не правильно жарим картошку! Вот как надо — берем муку…

Корейцы считают, что мы не правильно жарим картошку! Вот как надо — берем муку…

23 июля 2024, 07:32
Фото: 1MI
Картофель в Корее редко используется как основное блюдо. Жители восточной страны предпочитают делать из него закуски или кладут в различные блюда. Однако, жареную картошку они готовят совсем по-другому. Рассказываем, в чем отличие его приготовления.

Рецепт жареного картофеля в муке по-корейски

Вам понадобиться:

  • картофель 4 шт
  • мука 2 столовые ложки
  • растительное масло 150 мл
  • соль, перец

Как готовить:

  • 4 картофелины нарезать длинными дольками, опустить в подсоленную воду на 20-30 минут. Через указанное время слейте содержимое в дуршлаг и промойте еще раз под водой. Это позволит убрать крахмал и сделать жареный картофель хрустящим.
  • После того как картофель немного обсохнет, переложите его в пакет, добавив в него 2 столовые ложки муки, соль и перец по вкусу. Завяжите пакет и потрясите его, чтобы мука хорошо распределилась по долькам.
  • Разогрейте в глубокой сковороде или казане растительное масло и опустите в него картофель. Жарьте до получения коричневато-желтой румяной корочки.
  • Вытащите готовый продукт шумовкой и положите на бумажные салфетки или специальную решетку, которая позволит стечь лишнему маслу. Еще раз подсолите картофель.
  • Подавайте блюдо с мелко нарезанной зеленью, томатным или сметанно-чесночным соусом. К хрустящему жареному картофелю также прекрасно подойдет греческий соус Цицика, который готовиться за 5 минут.
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#Эмилия Шпилева#Еда#Картофель фри#Быстрые рецепты#Картофель#Второе блюдо#Простые рецепты
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