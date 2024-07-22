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Posted 22 июля, 08:52

Published 22 июля, 08:52

Modified 16 октября, 20:38

Updated 16 октября, 20:38

Свиные полоски в домашнем апельсиновом соусе с кускусом

Рецепт свинины в апельсиновом соусе с кускусом: домашний вариант

22 июля 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney
Свиные полоски в домашнем апельсиновом соусе с кускусом
Как еще можно подать свинину на ужин, чтобы она возбуждала аппетит? Простой и легкий рецепт, который готовится всего за полчаса!

Рецепт свинины под апельсиновым соусом

Вам понадобиться:

  • 250 грамм свиная вырезка
  • 150 грамм кускус
  • 1 апельсин
  • Соевый соус 50 мл.
  • Мед 1 ст. ложка
  • Мука 1 ст. ложка

Как приготовить:

  • Свиную корейку нарежьте полосками шириной 1-2 см. В сковороде разогрейте немного масла на среднем огне, добавьте вырезку, посолите и готовьте 2-3 мин. Снимите со сковороды и отложите в сторону.
  • Апельсиновую цедру натереть на терке. В миску выжмите сок из апельсина, добавьте в него соевый соус, мед, 1 ст. ложки муки, 100 мл воды. Перемешайте, доведите в глубокой сковороде до кипения и варите 2 минуты, пока соус не загустеет. Затем добавьте вырезку и готовьте еще 1 минуту, помешивая, чтобы ингредиенты смешались.
  • Отварите кускус согласно инструкции и подавайте блюдо вместе с мясом и соусом.
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#Эмилия Шпилева#Еда#Ужин#Мясо#Рецепты#Свинина#Быстрые рецепты#Простые рецепты
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