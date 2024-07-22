Рецепт свинины в апельсиновом соусе с кускусом: домашний вариант

Рецепт свинины под апельсиновым соусом
- 250 грамм свиная вырезка
- 150 грамм кускус
- 1 апельсин
- Соевый соус 50 мл.
- Мед 1 ст. ложка
- Мука 1 ст. ложка
- Свиную корейку нарежьте полосками шириной 1-2 см. В сковороде разогрейте немного масла на среднем огне, добавьте вырезку, посолите и готовьте 2-3 мин. Снимите со сковороды и отложите в сторону.
- Апельсиновую цедру натереть на терке. В миску выжмите сок из апельсина, добавьте в него соевый соус, мед, 1 ст. ложки муки, 100 мл воды. Перемешайте, доведите в глубокой сковороде до кипения и варите 2 минуты, пока соус не загустеет. Затем добавьте вырезку и готовьте еще 1 минуту, помешивая, чтобы ингредиенты смешались.
- Отварите кускус согласно инструкции и подавайте блюдо вместе с мясом и соусом.