newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июля, 10:40

Published 19 июля, 10:40

Modified 10 сентября, 04:10

Updated 10 сентября, 04:10

Ленивый ужин в духовке: куриные окорочка с картофелем в необычных цветах

Два пакета в духовку для ленивого ужина: куриные окорочка с картофелем

19 июля 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney
Ленивый ужин в духовке: куриные окорочка с картофелем в необычных цветах
Простой ужин, но необычная подача благодаря двум самым простым приправам — карри и паприке! Такое блюдо отлично подойдет для работающих мам, которым понадобиться: 10 минут, духовка и 2 пакета для запекания.

Рецепт приготовления куриных окорочков с курицей под приправами

Это блюдо выглядит аппетитно за счет красной паприки, которая придаст вместе с маслом курице оранжево-красноватый оттенок и приправе карри, придающий красивый желтый цвет картофелю.

Вам понадобиться:

  • 4 куриные окорочка
  • 1 кг молодого картофеля
  • 6-8 ложек подсолнечного масла
  • 100 гр сливочного масла
  • сладкая паприка
  • карри
  • молотый сушеный чеснок
  • соль
  • перец

Как приготовить:

  • В пакет для запекания положите куриные окорочка, обсушенные бумажным полотенцем. Смешайте в миске 6-8 ложек растительного масла, по 1 чайной ложке сладкой красной паприки, сушеного чеснока, соли и немного перца. Полученным маринадом залейте мясо, завяжите пакет, хорошенько потрясите и уберите на противень.
  • Молодой картофель тщательно очистите под водой, не снимая кожуры разрежьте на половинки, положите в пакет для запекания. Смешайте в миске растопленный 100 грамм сливочного масла, 1 чайную ложку карри, соль и перец. Полейте соусом картофель, завяжите пакет и уберите его на противень, уложив рядом с куриными окорочками.
  • Выставите на духовке программу 220 градусов и поставьте таймер на 45 минут. Через 20-25 минут вытащите картофель, оставив курицу дальше жариться до готовности.
  • При подаче на стол посыпьте картофель мелко нарезанной зеленью или луком.
Как в ресторане: шведский летний суп с лососем за 30 минут
Узнать подробнее
Когда пустой холодильник: спагетти Аль-Лайм для ленивых
Узнать подробнее
Простая паста Карбонара за 20 минут!
Узнать подробнее
Читайте также:
Курица с индийским маслом и рисом из духовкиРаскрыт рецепт самого вкусного маринада для шашлыкаКак дома приготовить шаурму
#Эмилия Шпилева#Еда#Курица#Быстрые рецепты#Картофель#Второе блюдо#Простые рецепты#Блюда в духовке
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика