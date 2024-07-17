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Posted 17 июля, 12:08

Published 17 июля, 12:08

Modified 10 сентября, 04:03

Updated 10 сентября, 04:03

Когда пустой холодильник: спагетти Аль-Лайм для ленивых

Когда пустой холодильник: спагетти Аль-Лайм для ленивых

17 июля 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney
Когда пустой холодильник: спагетти Аль-Лайм для ленивых
Очень вкусное блюдо, которое можно приготовить на ужин или обед. Спагетти Аль-Лайм готовятся из самых доступных ингредиентов, которые могут быть в вашем холодильнике.

Рецепт пасты со сливочно-лимонным соусом

Для приготовления вам понадобиться:

  • тертая цедра 2-х лимонов
  • 75 г тертого сыра пармезан
  • 500 г спагетти
  • 100 г сливочного масла
  • 200 мл сливок
  • Соль и перец

Ка приготовить:

  • Готовьте пасту до готовности, следуя инструкциям на упаковке. Оставьте 200 мл воды, которая осталась от варки спагетти, она понадобиться для соуса.
  • Тем временем в большой сковороде растопите сливочное масло на небольшом огне. Добавьте цедру лимона и тушите еще 2 минуты. Добавьте сливки и выключите плиту.
  • Добавьте пасту и сыр пармезан. При необходимости добавьте воду от варки пасты, чтобы блюдо не было сухим. Приправьте перцем и небольшим количеством соли по вкусу.

Совет:

Очень важен растапливать сливочное масл на очень медленном огне, иначе оно получится коричневым. Чтобы разнообразить это блюдо при приготовлении можно добавить креветки, сардины или курицу. Овощи, такие как брокколи, горох, жареная спаржа или цуккини, также прекрасно сочетаются.

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