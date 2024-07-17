Когда пустой холодильник: спагетти Аль-Лайм для ленивых

Очень важен растапливать сливочное масл на очень медленном огне, иначе оно получится коричневым. Чтобы разнообразить это блюдо при приготовлении можно добавить креветки, сардины или курицу. Овощи, такие как брокколи, горох, жареная спаржа или цуккини, также прекрасно сочетаются.