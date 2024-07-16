«Как правильно бить жену»: видео от имама казанской мечети всколыхнуло интернет

После бури негативных комментариев и постов, которые вызвало видео, агентство «Татар-информ» удалило его с канала. Однако потом оно появилось там вновь. Сегодня утром агентство опубликовало заявление о том, что слова Камаева вырваны из контекста. «Татар-информ» предложил посмотреть полную версию подкаста, чтобы понять, о чем именно говорил имам. Однако, позже рекомендация посмотреть видео исчезла, как, собственно, и сам ролик.