«Как правильно бить жену»: видео от имама казанской мечети всколыхнуло интернет

Posted 16 июля, 14:47
Published 16 июля, 14:47
Modified 10 сентября, 04:01
Updated 10 сентября, 04:01
В подкасте, который выходит на канале «Татар-информ» платформы YouTube, Камаев раскрывал смысл фразы «А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте», которая является цитатой из Корана. Имам пояснил, что если супруга ведет себя неправильно, мужчина должен начать с увещевания, то есть словесного объяснения, что так делать нельзя.
«Если это не понимается, следующий этап идет, как мы видим, — это разделение спального ложа. Это уже должно дать жене задуматься, что она что-то делает не так. Но когда уж совсем есть крайности, что-то происходит, есть, как и указано в аяте (стих Корана), „побивание — рассказал Камаев.
Имам особо отметил, что «побивание» не равно «избиению». Например, допустимо пару раз ударить жену небольшой палочкой-мисваком, при замахе работая рукой «только от локтя». Как пояснил имам, смысл такого наказания не в том, чтобы нанести женщине увечья (это в исламе запрещено и наказуемо), а в том, чтобы донести до нее, что она не права.
После бури негативных комментариев и постов, которые вызвало видео, агентство «Татар-информ» удалило его с канала. Однако потом оно появилось там вновь. Сегодня утром агентство опубликовало заявление о том, что слова Камаева вырваны из контекста. «Татар-информ» предложил посмотреть полную версию подкаста, чтобы понять, о чем именно говорил имам. Однако, позже рекомендация посмотреть видео исчезла, как, собственно, и сам ролик.
Единственное, что никуда не делось, — это кривотолки вокруг сказанного Камаевым. Причем свою оценку этой информации дали не только рядовые зрители видео, но и телеграм-каналы, информагентства и эксперты.
Так, Readovka пишет: «Бить жену мусульманам можно, заявил казанский имам Камаев Поиграв словами, он попытался подвести грань между „побиванием“ и „избиением“. Странно слышать такое не просто от блогера, а от духовного лица из Татарстана, являющегося частью России».
Телеграм-канал «МИГ России» также выразил мнение по поводу происходящего: «Очень странно слышать от духовного лица прогрессивного российского региона с таким прогрессивным лидером, как Минниханов, такие странные комментарии».
С имамом согласны далеко не все мусульмане. Так, Дамир Мухетдинов, первый зампред ДУМ РФ, считает, что казанский имам неправильно трактовал аят Корана.
«Что касается „побивайте слабым побитием“, то я всегда привожу Саида Хайбулловича Кямилева, где он говорит не о побитии, а о том, что, если вы не находите общий язык и никакие примирения семейные не работают, то разрывайте ваши отношения, то есть идите в ЗАГСзагс и подавайте на развод», — сказал он изданию «БИЗНЕС Online»
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