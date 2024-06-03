Луи Кардозо сыграл на пианино, паря в воздухе (видео)

«Fly — о стойкости, использовании эмпатии для объединения и силы, расширения возможностей слушателя. Текст песни рассказывает историю борьбы людей, страдающих от болезней, зависимости или мыслей о самоубийстве. Идея песни в том, чтобы связаться с людьми, у которых есть эти проблемы, и дать им понять, что они не одиноки», — говорит музыкант.