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Posted 3 июня, 07:59

Published 3 июня, 07:59

Modified 10 сентября, 01:33

Updated 10 сентября, 01:33

Луи Кардозо сыграл на пианино, паря в воздухе

Луи Кардозо сыграл на пианино, паря в воздухе (видео)

3 июня 2024, 07:59
Фото: Изображение Midjourney
Луи Кардозо сыграл на пианино, паря в воздухе
Музыкант Луи Кардозо исполнил песню «Fly», пролетая на параплане над зеленой долиной в английской сельской местности. При этом он играл на пианино.

По словам Кардозо, в видео не использовались спецэффекты. Автор объяснил, что видеоклип сочетается со смыслом песни.

Видео: youtube.

«Fly — о стойкости, использовании эмпатии для объединения и силы, расширения возможностей слушателя. Текст песни рассказывает историю борьбы людей, страдающих от болезней, зависимости или мыслей о самоубийстве. Идея песни в том, чтобы связаться с людьми, у которых есть эти проблемы, и дать им понять, что они не одиноки», — говорит музыкант.

Отдельное видео Кардозо снял о о том, как снимался клип.

Видео: https://youtu.be/-U8amxjtDGg
.

К слову, это не первый полет Луи. Он уже прыгал с парашютом для своей песни «Bulletproof». Однако в прошлый раз парашют был прикреплен непосредственно к нему.

#Общество#Видео#Музыка#Дизайн
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