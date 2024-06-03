Луи Кардозо сыграл на пианино, паря в воздухе (видео)

Posted 3 июня, 07:59
Published 3 июня, 07:59
Modified 10 сентября, 01:33
Updated 10 сентября, 01:33
По словам Кардозо, в видео не использовались спецэффекты. Автор объяснил, что видеоклип сочетается со смыслом песни.
«Fly — о стойкости, использовании эмпатии для объединения и силы, расширения возможностей слушателя. Текст песни рассказывает историю борьбы людей, страдающих от болезней, зависимости или мыслей о самоубийстве. Идея песни в том, чтобы связаться с людьми, у которых есть эти проблемы, и дать им понять, что они не одиноки», — говорит музыкант.
Отдельное видео Кардозо снял о о том, как снимался клип.
К слову, это не первый полет Луи. Он уже прыгал с парашютом для своей песни «Bulletproof». Однако в прошлый раз парашют был прикреплен непосредственно к нему.
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