Вместо лоферов: какую обувь выбрать на лето

Удивительно, но балетки в моде — не все еще, а снова. Такие модели в 2024 году становятся более изысканными и вместе с тем демократичными. В коллекциях ведущих дизайнеров представлена обувь с квадратным, острым носком. Очень эффектно смотрятся модели, напоминающие настоящие пуанты.