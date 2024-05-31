Вместо лоферов: какую обувь выбрать на лето

Posted 31 мая, 06:39
Published 31 мая, 06:39
Modified 10 сентября, 01:26
Updated 10 сентября, 01:26
Стильные, изысканные модели станут отличным приобретением для универсального летнего гардероба. Стилисты советуют ориентироваться на обувь из матовой и глянцевой кожи, которые подойдут как к офисному, так и к вечернему ансамблю.
В топе — кеды в стиле девяностых годов, однако дизайн такой обуви должен быть минималистичным. В этом заключается их смысл: кеды смотрятся демократично, но не слишком — за счет отсутствия броских и слишком эффектных украшений.
На лето в 2024 году можно смело выбирать женственные и удобные босоножки, декорированные ремешками. Опыт прошлых лет показывает, что в рамках любого ансамбля они смотрятся идеально — элегантно и стильно. Нос у босоножек может быть любым, однако модницы могут отдавать предпочтение заостренной или квадратной форме.
Настоящий хит сезона — женские мюли, дополненные невысоким, устойчивым и удобным каблуком. С виду такие модели смотрятся как тапочки, однако отдельные элементы дизайна подчеркивают их элегантность.
Удивительно, но балетки в моде — не все еще, а снова. Такие модели в 2024 году становятся более изысканными и вместе с тем демократичными. В коллекциях ведущих дизайнеров представлена обувь с квадратным, острым носком. Очень эффектно смотрятся модели, напоминающие настоящие пуанты.
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