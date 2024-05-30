Уловки маркетплейсов: вот как они подталкивают вас к импульсивным покупкам

Совет: «эксклюзивные предложения» и «уникальные промокоды» — не что иное, как распространенная маркетинговая уловка. Точно такие же предложения получают все без исключения клиенты маркетплейсов, и если к ним присмотреться, то ничего особенно в них не будет. В ряде случаев цена «по промокоду» и вовсе может оказаться выше, чем у других продавцов. Так что перед тем, как совершить импульсивную покупку, стоит подумать и проанализировать другие предложения.