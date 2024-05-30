Уловки маркетплейсов: вот как они подталкивают вас к импульсивным покупкам

Posted 30 мая, 08:46
Published 30 мая, 08:46
Modified 10 сентября, 00:02
Updated 10 сентября, 00:02
Одно из самых действенных средств, способных побудить на совершение импульсивной покупки, — это яркая и броская реклама о грядущих скидках и распродажах. Если мы видим объявление о беспрецедентном снижении цены и даже можем посмотреть, на сколько она снизилась, это побуждает нас совершить покупку немедленно, чтобы не упустить, как кажется, уникальную возможность.
Совет: относитесь к объявлениям о распродажах и скидках скептически — не доверяйте на слово, сравните цену с предыдущей и посчитайте, действительно ли выгода настолько существенна.
Еще одна уловка, к которой прибегают маркетплейсы для побуждения клиентов к импульсивным покупкам, — сообщения о том, что товара осталось крайне мало. Некоторые маркетплейсы ставят рядом с товарами значок, отображающий, какое именно количество осталось — два или три. Это тоже побуждает к совершению импульсивной покупки.
Совет: на самом деле крайне редко маркетплейсы анонсируют то, что товар в продаже заканчивается. Если конкретной позиции в ассортименте уже нет и товар распродан, рядом ставится соответствующий значок. Кроме того, нужный вам товар всегда можно найти на другом сайте или даже в обычном магазине.
Маркетологи популярных интернет-магазинов для побуждения клиентов к совершению импульсивных покупок активно используют промокоды, так называемый обратный отсчет и даже скидки, которые предоставляются покупателю якобы персонально. Стоит ли говорить, что такие предложения, которые преподносятся как эксклюзивные, подкупают нас, и мы начинаем думать, что нам предложили нечто совершенно особенное.
Совет: «эксклюзивные предложения» и «уникальные промокоды» — не что иное, как распространенная маркетинговая уловка. Точно такие же предложения получают все без исключения клиенты маркетплейсов, и если к ним присмотреться, то ничего особенно в них не будет. В ряде случаев цена «по промокоду» и вовсе может оказаться выше, чем у других продавцов. Так что перед тем, как совершить импульсивную покупку, стоит подумать и проанализировать другие предложения.
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