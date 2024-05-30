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Posted 30 мая, 13:33

Published 30 мая, 13:33

Modified 10 сентября, 01:21

Updated 10 сентября, 01:21

Как распознать съедобный гриб: 5 полезных советов

30 мая 2024, 13:33
Начинающим грибникам очень полезно изучить информацию о том, как отличить съедобные грибы от несъедобных. Ведь при употреблении последних результаты могут быть самыми непредсказуемыми.

Белые грибы

Имеют толстую и плотную ножку, гладкую коричневую шляпку размером от 5 до 30 см. Мякоть гриба белого цвета, не темнеет на срезе. По всей поверхности ножки имеется светлая сеточка.

Опята

Эти грибы на тонкой ножке имеют пластинчатую желто-коричневую шляпку. Растут опята большими семействами на поврежденных деревьях или мертвой древесине. Пластинки под шляпкой белые не темнеют. На ножке — плотное кольцо из пленки.

Подберезовики

Название грибов говорит о том, что растут они преимущественно под березами. Имеют белую или коричневую шляпку диаметром от 5 до 15 см. Форма ножки как у цилиндра, расширяется к низу. Мякоть гриба белая.

Маслята

Маслята тоже растут семействами. Шляпка этих небольших грибов имеет форму закругленного конуса, липкая на ощупь, ее диаметр от 2 до 10 см. При снятии слизистая пленка тянется — кажется, что грибы в масле. Ножка маслят имеет белую или желтоватую поверхность.

Лисички

Яркая отличительная особенность лисичек — цвет. И шляпка, и мякоть, и ножка грибов желтые. Шляпка имеет волнистые края. Ножки у лисичек плотные и толстые. Растут большими семействами.

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