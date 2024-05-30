Как распознать съедобный гриб: 5 полезных советов

Posted 30 мая, 13:33
Published 30 мая, 13:33
Modified 10 сентября, 01:21
Updated 10 сентября, 01:21
Имеют толстую и плотную ножку, гладкую коричневую шляпку размером от 5 до 30 см. Мякоть гриба белого цвета, не темнеет на срезе. По всей поверхности ножки имеется светлая сеточка.
Эти грибы на тонкой ножке имеют пластинчатую желто-коричневую шляпку. Растут опята большими семействами на поврежденных деревьях или мертвой древесине. Пластинки под шляпкой белые не темнеют. На ножке — плотное кольцо из пленки.
Название грибов говорит о том, что растут они преимущественно под березами. Имеют белую или коричневую шляпку диаметром от 5 до 15 см. Форма ножки как у цилиндра, расширяется к низу. Мякоть гриба белая.
Маслята тоже растут семействами. Шляпка этих небольших грибов имеет форму закругленного конуса, липкая на ощупь, ее диаметр от 2 до 10 см. При снятии слизистая пленка тянется — кажется, что грибы в масле. Ножка маслят имеет белую или желтоватую поверхность.
Яркая отличительная особенность лисичек — цвет. И шляпка, и мякоть, и ножка грибов желтые. Шляпка имеет волнистые края. Ножки у лисичек плотные и толстые. Растут большими семействами.
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