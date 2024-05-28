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Posted 28 мая, 11:56

Published 28 мая, 11:56

Modified 9 сентября, 23:52

Updated 9 сентября, 23:52

В Сети оценили новые фотографии Ирины Шейк

28 мая 2024, 11:56
Пользователи интернета восхитились новыми фотографиями супермодели Ирины Шейк, которые она опубликовала на своей странице в соцсети. Кроме нее, на снимках присутствует ее дочь от американского актера Брэдли Купера.

Как пишет peopletalk.ru, Шейк опубликовала новые фото в черном бикини. Реакция пользователей на это была более чем благосклонной. Кто-то назвал ее богиней, кто-то написал Ирине, что она идеальная модель и мама. На одной из фотографий — ее дочь от Брэдли Купера, семилетняя Лея. Девочка проводит одинаковое время с мамой и папой после развода родителей в 2019 году.

#Общество#Знаменитости#Все материалы авторов
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