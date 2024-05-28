В Сети оценили новые фотографии Ирины Шейк

Как пишет peopletalk.ru, Шейк опубликовала новые фото в черном бикини. Реакция пользователей на это была более чем благосклонной. Кто-то назвал ее богиней, кто-то написал Ирине, что она идеальная модель и мама. На одной из фотографий — ее дочь от Брэдли Купера, семилетняя Лея. Девочка проводит одинаковое время с мамой и папой после развода родителей в 2019 году.