Вышел трейлер нового «Битлджуса»

Posted 24 мая, 12:01
Published 24 мая, 12:01
Modified 9 сентября, 23:39
Updated 9 сентября, 23:39
В новой части Лидию по-прежнему преследует Битлджус. Тем временем ее дочь обнаруживает на чердаке необычную модель города, а также вход в мир, где обитают души умерших.
Главную роль в фэнтезийной картине сыграл Майкл Китон. Его партнером по фильму стала Дженна Ортега. Зрители также увидят на экранах таких знаменитостей, как О’Хара, Беллуччи, и других актеров. Сценаристы фильма — Альфред Гоф и Майлз Миллар.
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