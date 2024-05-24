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Posted 24 мая, 12:01

Published 24 мая, 12:01

Modified 9 сентября, 23:39

Updated 9 сентября, 23:39

Вышел трейлер нового «Битлджуса»

24 мая 2024, 12:01
В интернете появился трейлер нового «Битлджуса». Продолжение культовой кинокартины будут показывать в кинотеатрах с 6 сентября. Режиссер — Тим Бертон, жанр — фэнтези-комедия. Сюжет сиквела посвящен жизни Лидии Дицт, которая уже стала взрослой, а также ее дочери Астрид.

В новой части Лидию по-прежнему преследует Битлджус. Тем временем ее дочь обнаруживает на чердаке необычную модель города, а также вход в мир, где обитают души умерших.

Главную роль в фэнтезийной картине сыграл Майкл Китон. Его партнером по фильму стала Дженна Ортега. Зрители также увидят на экранах таких знаменитостей, как О’Хара, Беллуччи, и других актеров. Сценаристы фильма — Альфред Гоф и Майлз Миллар.

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