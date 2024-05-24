Путь хикикомори: как застенчивый японец стал успешным румынским писателем

Posted 24 мая, 12:24
Published 24 мая, 12:24
Modified 9 сентября, 23:39
Updated 9 сентября, 23:39
Сайто, находясь в депрессии и изоляции, нашел утешение в просмотре фильмов. Именно кинематограф стал катализатором его трансформации. «Даже я должен что-то делать», — подумал он и начал писать обзоры фильмов в социальных сетях и блогах. Просмотр более 2500 фильмов пробудил его интерес к различным культурам и странам. Одним из таких фильмов, который глубоко потряс его, был фильм о Румынии.
Решив глубже понять культуру, о которой он узнал из фильма, Сайто начал изучать румынский язык. Несмотря на ограниченное количество румынских учебников в Японии, он усердно изучал базовую грамматику и лексику. Кроме того, Сайто отправил запросы в друзья примерно 4000 румынам в социальной сети, чтобы научиться практическим выражениям и улучшить языковые навыки. Помимо традиционного изучения языка, Сайто создал сайт метавселенной, посвященный Румынии, где он общался с посетителями, узнавая больше о культуре и языке.
Примерно в 2018 году Сайто начал писать романы на японском и переводить их на румынский язык. Он хотел, чтобы люди в Румынии читали его произведения, поэтому загрузил произведения в сеть с сообщением: «Я японец и пишу короткие романы о Румынии. Вам интересно?» Этот шаг привлек внимание румынского редактора, который управлял литературным онлайн-журналом. Всего через три дня его первый роман был опубликован.
С тех пор Сайто продолжает писать один-два романа в месяц, которые регулярно публикуются в онлайн-журнале. Его произведения привлекли внимание румынского литературного сообщества и местных СМИ.
До изоляции Сайто испытывал панические атаки при общении с людьми и чувствовал депрессию из-за нехватки социальных навыков. Однако онлайн-общение и изучение румынского языка помогли ему обрести уверенность и улучшить навыки общения. «Я понял, что мне действительно нравится общаться с людьми», — говорит он. Японец сожалеет, что осознание этого заняло много времени, но считает, что период изоляции был необходимым обходным путем.
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