Путь хикикомори: как застенчивый японец стал успешным румынским писателем

Примерно в 2018 году Сайто начал писать романы на японском и переводить их на румынский язык. Он хотел, чтобы люди в Румынии читали его произведения, поэтому загрузил произведения в сеть с сообщением: «Я японец и пишу короткие романы о Румынии. Вам интересно?» Этот шаг привлек внимание румынского редактора, который управлял литературным онлайн-журналом. Всего через три дня его первый роман был опубликован.