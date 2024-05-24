5 пород собак, которых не советуют заводить ветеринары

Posted 24 мая, 06:43
Published 24 мая, 06:43
Modified 9 сентября, 23:37
Updated 9 сентября, 23:37
Английские бульдоги — милые и нежные создания, которые обожают находиться рядом с человеком. Кроме того, они небольшие, что делает эту породу собак подходящей для того, чтобы завести их в городской квартире. Одновременно с этим английский бульдог страдает множеством различных заболеваний, в числе которых затрудненное дыхание из-за приплюснутой морды, проблемы с глазами, суставами и др.
Бернская овчарка (бернский зенненхунд) славится добродушием и эффектной внешностью. Но эта порода собак считается одной из самых болезненных и склонной к злокачественным опухолям, а живут бернские овчарки в среднем не более 8 лет. Так что, если вы не готовы к быстрому расставанию с питомцем, хорошо подумайте, прежде чем завести зенненхунда.
Боксеры добры и ласковы к «своим» людям, поэтому их нередко хотят завести семьи с маленькими детьми. Однако следует учитывать, что для этой породы характерны проблемы с дыханием. Кроме того, у боксеров часто случаются заболевания органов сердечно-сосудистой системы, а также онкология горла и полости рта.
Такая порода, как доберман, популярна как в качестве служебной собаки, так и для содержания в семье. Но прежде чем завести добермана, следует понимать, что это довольно проблемная собака в плане здоровья. В частности, у собак данной породы могут возникать проблемы с позвоночником в шейном отделе, дисплазия, аллергии, дерматиты и гипотиреоз.
Собак породы золотистый ретривер можно было бы назвать идеальными питомцами-компаньонами, если бы не их слабое здоровье. Если вы решите завести такую собаку, следует тщательно следить за ее режимом питания, так как у золотистых ретриверов возможен заворот желудка, а также избегать переохлаждения. Кроме того, у собак этой породы есть склонность к дисплазии тазобедренного сустава.
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