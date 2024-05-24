5 пород собак, которых не советуют заводить ветеринары

Собак породы золотистый ретривер можно было бы назвать идеальными питомцами-компаньонами, если бы не их слабое здоровье. Если вы решите завести такую собаку, следует тщательно следить за ее режимом питания, так как у золотистых ретриверов возможен заворот желудка, а также избегать переохлаждения. Кроме того, у собак этой породы есть склонность к дисплазии тазобедренного сустава.