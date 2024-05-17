Стоит ли платить детям за хорошие оценки: плюсы и минусы такого подхода

Posted 17 мая, 07:19
Published 17 мая, 07:19
Modified 9 сентября, 23:11
Updated 9 сентября, 23:11
Приверженцы того, что ребенку нужно платить за хорошие оценки, утверждают, что благодаря поощрениям у ребенка появляется стимул к учебе. В стремлении заработать больше карманных денег школьник прилежнее готовится к занятиям и, соответственно, лучше усваивает учебный материал.
Противники же подобных «пряников» уверены, что если регулярно платить ребенку за хорошие оценки, он будет стараться не ради знаний, а ради собственной выгоды, и в таком случае вряд ли получит удовольствие от учебы. Кроме того, школьник может обманом получать хорошие оценки для предъявления родителям — например, списывая у более старательных одноклассников.
Как рассказала журналистам 5-tv.ru психолог Полина Заргарова, не стоит платить ребенку за хорошие оценки, так как неправильно выстроенная родителями мотивация на учебу способна серьезно помешать детям в будущем. Она пояснила, что плата за оценки действительно дает быстрый результат, особенно если ребенок копит деньги на покупку дорогой вещи, однако его интерес к учебе при этом сходит на ноль.
«Мы переключаем ребенка с учебной мотивации на денежную, убираем у ребенка стимул получить новые знания, это любопытство, ориентируем его только на получение отметки, — пояснила психолог. — Здесь неважно, сколько ты понял, насколько тебе это интересно. Важна только оценка, так как именно она приведет к получению бонусов», — подчеркнул эксперт.
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