Стоит ли платить детям за хорошие оценки: плюсы и минусы такого подхода

Как рассказала журналистам 5-tv.ru психолог Полина Заргарова, не стоит платить ребенку за хорошие оценки, так как неправильно выстроенная родителями мотивация на учебу способна серьезно помешать детям в будущем. Она пояснила, что плата за оценки действительно дает быстрый результат, особенно если ребенок копит деньги на покупку дорогой вещи, однако его интерес к учебе при этом сходит на ноль.