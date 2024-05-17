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Posted 17 мая, 07:19

Published 17 мая, 07:19

Modified 9 сентября, 23:11

Updated 9 сентября, 23:11

Стоит ли платить детям за хорошие оценки: плюсы и минусы такого подхода

Стоит ли платить детям за хорошие оценки: плюсы и минусы такого подхода

17 мая 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney
Стоит ли платить детям за хорошие оценки: плюсы и минусы такого подхода
Многие родители, чтобы заставить ребенка лучше учиться, стараются платить ему за хорошие оценки. Одни делают это всякий раз, как школьник принесет пятерку, а кто-то выдает поощрение по итогам учебного года. Доводы за и против такого подхода, а также мнение психолога — в нашей статье.

Мнение 1: Надо поощрять ребенка за усердную учебу

Приверженцы того, что ребенку нужно платить за хорошие оценки, утверждают, что благодаря поощрениям у ребенка появляется стимул к учебе. В стремлении заработать больше карманных денег школьник прилежнее готовится к занятиям и, соответственно, лучше усваивает учебный материал.

Если регулярно платить ребенку за хорошие оценки, он будет стараться не ради знанийЕсли регулярно платить ребенку за хорошие оценки, он будет стараться не ради знаний
Если регулярно платить ребенку за хорошие оценки, он будет стараться не ради знаний. Фото: Изображение Midjourney

Мнение 2: Не надо платить ребенку за оценки

Противники же подобных «пряников» уверены, что если регулярно платить ребенку за хорошие оценки, он будет стараться не ради знаний, а ради собственной выгоды, и в таком случае вряд ли получит удовольствие от учебы. Кроме того, школьник может обманом получать хорошие оценки для предъявления родителям — например, списывая у более старательных одноклассников.

Если регулярно платить ребенку за хорошие оценки, он может списывать у одноклассниковЕсли регулярно платить ребенку за хорошие оценки, он может списывать у одноклассников
Если регулярно платить ребенку за хорошие оценки, он может списывать у одноклассников. Фото: Изображение Midjourney

Психолог рекомендует: не платить!

Как рассказала журналистам 5-tv.ru психолог Полина Заргарова, не стоит платить ребенку за хорошие оценки, так как неправильно выстроенная родителями мотивация на учебу способна серьезно помешать детям в будущем. Она пояснила, что плата за оценки действительно дает быстрый результат, особенно если ребенок копит деньги на покупку дорогой вещи, однако его интерес к учебе при этом сходит на ноль.

«Мы переключаем ребенка с учебной мотивации на денежную, убираем у ребенка стимул получить новые знания, это любопытство, ориентируем его только на получение отметки, — пояснила психолог. — Здесь неважно, сколько ты понял, насколько тебе это интересно. Важна только оценка, так как именно она приведет к получению бонусов», — подчеркнул эксперт.
#Общество#Деньги#Дети#Семья#Все материалы авторов#Школа
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