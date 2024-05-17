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Posted 17 мая, 17:01

Published 17 мая, 17:01

Modified 9 сентября, 23:07

Updated 9 сентября, 23:07

4 фразы, способные надолго обидеть или вовсе разрушить отношения с любимым человеком

4 фразы, способные надолго обидеть или вовсе разрушить отношения с любимым человеком

17 мая 2024, 17:01
Фото: Изображение Midjourney
4 фразы, способные надолго обидеть или вовсе разрушить отношения с любимым человеком
Вылетевшие в разгар ссоры фразы могут не только сильно обидеть партнера, но и навсегда разрушить ваш союз. Перечислим самые опасные фразы, способные привести к полному краху даже самых крепких отношений.

«Почему ты не можешь быть таким (такой), как он (она)»

Сравнение с бывшими вызывает чувство обиды и способно навсегда разрушить отношения. Таким способом вы, по сути, посылаете сигнал «другая женщина (мужчина) лучше, чем ты». Эти сравнения одинаково вызывают обиду как у мужчин, так и у женщин. Кроме того, неожиданное воспоминание о бывших — тревожный симптом, сигнализирующий, что в отношениях идет что-то не так.

Если у вас есть определенные претензии к партнеру, высказывайте их конкретно, не сравнивая его ни с кем другим.

Если у вас есть определенные претензии к партнеру, высказывайте их, не сравнивая его ни с кем другимЕсли у вас есть определенные претензии к партнеру, высказывайте их, не сравнивая его ни с кем другим
Если у вас есть определенные претензии к партнеру, высказывайте их, не сравнивая его ни с кем другим. Фото: Изображение Midjourney

«Ты никогда» или «Ты всегда»

Если при ссоре со своей второй половинкой вы используете фразу «никогда», «вечно» или «всегда», ваши отношения в опасности. Таким образом, вы обобщаете прошлое, настоящее и будущее, критикуя партнера даже за то, что еще не произошло. Это вызывает чувство обиды и заставляет его воспринимать в штыки любой диалог, следующий за этими фразами.

Попробуйте после ссоры просто объяснить партнеру, что вам не нравится в отношениях и почему. Например, вместо «Ты никогда мне не помогаешь» скажите «Мне нужна твоя помощь».

Если при ссоре со своей второй половинкой не используйте фразу «никогда», «вечно» или «всегда»Если при ссоре со своей второй половинкой не используйте фразу «никогда», «вечно» или «всегда»
Если при ссоре со своей второй половинкой не используйте фразу «никогда», «вечно» или «всегда». Фото: Изображение Midjourney

«Ты глупая/ толстая/ бесполезная…» или «Ты неудачник»

Главный способ разрушения отношений — любое унижение или оскорбление партнера. Такая обида долго не заживает, даже спустя длительное время после ссоры. Кроме того, резкий переход на личности во время конфликта может вызывать гнев и агрессию со стороны партнера. Никогда не используйте слабые места вашей половинки для нанесения обиды — это навсегда разрушает доверие.

Никогда не используйте слабые места вашей половинки для нанесения обидыНикогда не используйте слабые места вашей половинки для нанесения обиды
Никогда не используйте слабые места вашей половинки для нанесения обиды. Фото: Изображение Midjourney

«Я не хочу с тобой разговаривать»

Любую ситуацию в отношениях нужно обсуждать. Если партнер отмахивается от разговора с вами, то это верный признак того, что отношения подходят к концу. Молчание вызывает обиду, поскольку таким образом вторая половинка подчеркивает свое презрение и равнодушие к вашим переживаниям.

Не стоит копить обиды и отмалчиваться, даже если разговор вам неприятен. Вы должны вместе переживать кризис и уметь выслушивать друг друга в самых сложных ситуациях.

Любую ситуацию в отношениях нужно обсуждатьЛюбую ситуацию в отношениях нужно обсуждать
Любую ситуацию в отношениях нужно обсуждать. Фото: Изображение Midjourney
#Общество#Семья#Отношения#Все материалы авторов#Психология
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