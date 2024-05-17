4 фразы, способные надолго обидеть или вовсе разрушить отношения с любимым человеком

Posted 17 мая, 17:01
Published 17 мая, 17:01
Modified 9 сентября, 23:07
Updated 9 сентября, 23:07
Сравнение с бывшими вызывает чувство обиды и способно навсегда разрушить отношения. Таким способом вы, по сути, посылаете сигнал «другая женщина (мужчина) лучше, чем ты». Эти сравнения одинаково вызывают обиду как у мужчин, так и у женщин. Кроме того, неожиданное воспоминание о бывших — тревожный симптом, сигнализирующий, что в отношениях идет что-то не так.
Если у вас есть определенные претензии к партнеру, высказывайте их конкретно, не сравнивая его ни с кем другим.
Если при ссоре со своей второй половинкой вы используете фразу «никогда», «вечно» или «всегда», ваши отношения в опасности. Таким образом, вы обобщаете прошлое, настоящее и будущее, критикуя партнера даже за то, что еще не произошло. Это вызывает чувство обиды и заставляет его воспринимать в штыки любой диалог, следующий за этими фразами.
Попробуйте после ссоры просто объяснить партнеру, что вам не нравится в отношениях и почему. Например, вместо «Ты никогда мне не помогаешь» скажите «Мне нужна твоя помощь».
Главный способ разрушения отношений — любое унижение или оскорбление партнера. Такая обида долго не заживает, даже спустя длительное время после ссоры. Кроме того, резкий переход на личности во время конфликта может вызывать гнев и агрессию со стороны партнера. Никогда не используйте слабые места вашей половинки для нанесения обиды — это навсегда разрушает доверие.
Любую ситуацию в отношениях нужно обсуждать. Если партнер отмахивается от разговора с вами, то это верный признак того, что отношения подходят к концу. Молчание вызывает обиду, поскольку таким образом вторая половинка подчеркивает свое презрение и равнодушие к вашим переживаниям.
Не стоит копить обиды и отмалчиваться, даже если разговор вам неприятен. Вы должны вместе переживать кризис и уметь выслушивать друг друга в самых сложных ситуациях.
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