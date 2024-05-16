Пилинг, стрижка, маникюр: 9 пунктов подготовки себя к летнему отпуску

Posted 16 мая, 07:06
Published 16 мая, 07:06
Modified 9 сентября, 23:05
Updated 9 сентября, 23:05
Подумайте, какие уходовые и декоративные средства прихватить на отдых. Поищите для себя маленькие дорожные флаконы, чтобы не тащить лишний груз. Не забудьте защитный крем от солнца и обязательно возьмите увлажняющее средство.
Подготовить себя к летнему отдыху помогают салонные уходовые процедуры. Полезнее всего будут мезотерапия и биоревитализация. Они способствуют насыщению кожи питанием и влагой, а также визуальному омоложению.
Не пренебрегайте домашними процедурами, почаще делайте увлажняющие маски для лица. Чтобы подтянуть кожу на теле практикуйте обертывания. Они помогут убрать несколько лишних сантиметров в проблемных зонах и избавиться от целлюлита.
Обязательно загляните в парикмахерскую, чтобы освежить прическу. Делайте стрижку, которую будет легко уложить в дорожных условиях, либо сделайте выбор в пользу сложного плетения, которое можно носить на протяжение всего отпуска.
Не забудьте заранее позаботиться о бровях и ресницах. В течение нескольких дней после окрашивания или татуажа нежелательно выходить на пляж и купаться в море. Поэтому планируйте и делайте бьюти-процедуры минимум за неделю до поездки на отдых.
Пилинг поможет не просто разгладить и очистить кожу, но и добиться ровного красивого загара. Если выберете для себя ферментный пилинг, проследите, чтобы в составе не было AHA-кислот, повышающих чувствительность кожи к ультрафиолету.
Свежий аккуратный маникюр — важная часть образа. Педикюр в летнее время важен не меньше, ведь вы планируете гулять в открытой обуви, не так ли? Выбирайте устойчивые покрытия, такие как гель-лак. По цветам ограничений нет: лето — время экспериментов.
В отпуске вы наверняка будете нежиться на пляже в купальнике. Поэтому важно подготовить зону бикини с помощью эпиляции. Не забывайте и о других проблемных местах, таких как подмышки и ноги.
Заключительная часть подготовки — выбор комфортных летних вещей. Отдавайте предпочтение натуральным легким тканям. Окончательно подготовить полноценный гардероб помогут подходящие к образам аксессуары.
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