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Posted 16 мая, 07:06

Published 16 мая, 07:06

Modified 9 сентября, 23:05

Updated 9 сентября, 23:05

Пилинг, стрижка, маникюр: 9 пунктов подготовки себя к летнему отпуску

Пилинг, стрижка, маникюр: 9 пунктов подготовки себя к летнему отпуску

16 мая 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney
Пилинг, стрижка, маникюр: 9 пунктов подготовки себя к летнему отпуску
Близится пора отпусков. Как правильно подготовить себя к поездке на отдых? Составили полезный чек-лист, выполнение всех 9 пунктов которого гарантирует: в отпуске вы будете просто неотразимы!

Сбор косметички

Подумайте, какие уходовые и декоративные средства прихватить на отдых. Поищите для себя маленькие дорожные флаконы, чтобы не тащить лишний груз. Не забудьте защитный крем от солнца и обязательно возьмите увлажняющее средство.

Подумайте, какие уходовые и декоративные средства прихватить на отдыПодумайте, какие уходовые и декоративные средства прихватить на отды
Подумайте, какие уходовые и декоративные средства прихватить на отды. Фото: Изображение Midjourney

Увлажнение кожи

Подготовить себя к летнему отдыху помогают салонные уходовые процедуры. Полезнее всего будут мезотерапия и биоревитализация. Они способствуют насыщению кожи питанием и влагой, а также визуальному омоложению.

Подготовить себя к летнему отдыху помогают салонные уходовые процедурыПодготовить себя к летнему отдыху помогают салонные уходовые процедуры
Подготовить себя к летнему отдыху помогают салонные уходовые процедуры. Фото: Изображение Midjourney

Маски и обертывание

Не пренебрегайте домашними процедурами, почаще делайте увлажняющие маски для лица. Чтобы подтянуть кожу на теле практикуйте обертывания. Они помогут убрать несколько лишних сантиметров в проблемных зонах и избавиться от целлюлита.

Стрижка

Обязательно загляните в парикмахерскую, чтобы освежить прическу. Делайте стрижку, которую будет легко уложить в дорожных условиях, либо сделайте выбор в пользу сложного плетения, которое можно носить на протяжение всего отпуска.

Обязательно загляните в парикмахерскую, чтобы освежить прическуОбязательно загляните в парикмахерскую, чтобы освежить прическу
Обязательно загляните в парикмахерскую, чтобы освежить прическу. Фото: Изображение Midjourney

Оформление бровей и ресниц

Не забудьте заранее позаботиться о бровях и ресницах. В течение нескольких дней после окрашивания или татуажа нежелательно выходить на пляж и купаться в море. Поэтому планируйте и делайте бьюти-процедуры минимум за неделю до поездки на отдых.

Не забудьте заранее позаботиться о бровях и ресницахНе забудьте заранее позаботиться о бровях и ресницах
Не забудьте заранее позаботиться о бровях и ресницах. Фото: Изображение Midjourney

Пилинг

Пилинг поможет не просто разгладить и очистить кожу, но и добиться ровного красивого загара. Если выберете для себя ферментный пилинг, проследите, чтобы в составе не было AHA-кислот, повышающих чувствительность кожи к ультрафиолету.

Маникюр и педикюр

Свежий аккуратный маникюр — важная часть образа. Педикюр в летнее время важен не меньше, ведь вы планируете гулять в открытой обуви, не так ли? Выбирайте устойчивые покрытия, такие как гель-лак. По цветам ограничений нет: лето — время экспериментов.

Свежий аккуратный маникюр — важная часть образаСвежий аккуратный маникюр — важная часть образа
Свежий аккуратный маникюр — важная часть образа. Фото: 1MI

Эпиляция

В отпуске вы наверняка будете нежиться на пляже в купальнике. Поэтому важно подготовить зону бикини с помощью эпиляции. Не забывайте и о других проблемных местах, таких как подмышки и ноги.

Не забывайте и о других проблемных местах, таких как подмышки и ногиНе забывайте и о других проблемных местах, таких как подмышки и ноги
Не забывайте и о других проблемных местах, таких как подмышки и ноги. Фото: belecia.ru

Обновление гардероба

Заключительная часть подготовки — выбор комфортных летних вещей. Отдавайте предпочтение натуральным легким тканям. Окончательно подготовить полноценный гардероб помогут подходящие к образам аксессуары.

Летом отдавайте предпочтение натуральным легким тканямЛетом отдавайте предпочтение натуральным легким тканям
Летом отдавайте предпочтение натуральным легким тканям. Фото: Изображение Midjourney
#Путешествия#Красота#Женщины#Отдых#Отпуск
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