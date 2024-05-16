Пилинг, стрижка, маникюр: 9 пунктов подготовки себя к летнему отпуску

Свежий аккуратный маникюр — важная часть образа. Педикюр в летнее время важен не меньше, ведь вы планируете гулять в открытой обуви, не так ли? Выбирайте устойчивые покрытия, такие как гель-лак. По цветам ограничений нет: лето — время экспериментов.