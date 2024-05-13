Как правильно подобрать намордник и приучить к нему собаку-пылесос

Во-вторых, намордник необходим собакам с ярко выраженным охотничьим поведением. Даже если ваш питомец не агрессивен или совсем небольшого размера, это не значит, что он будет вести себя спокойно при определенных условиях. Животное может погнаться на кошками или белками в парке и даже наброситься на другого пса, в несколько раз превышающего его по размеру. И, конечно, сохраняется опасность нападения на людей — даже спокойному питомцу может что-то не понравиться в поведении человека, и он решит наброситься на него, защищая собственного хозяина.