Как правильно подобрать намордник и приучить к нему собаку-пылесос

Posted 13 мая, 13:01
Published 13 мая, 13:01
Modified 9 сентября, 22:57
Updated 9 сентября, 22:57
Хозяева питомцев зачастую не понимают, зачем собаке нужен намордник, особенно если она послушная и совсем не агрессивная. Но намордник любой собаке просто необходим, причем часто для ее собственной защиты.
Во-первых, практически все собаки по своей натуре — падальщики. Они с удовольствием подберут протухший кусок еды или любую другую несъедобную «вкусняшку», завалявшуюся на улице. Часто это чревато печальными последствиями. На улице собака-пылесос может отравиться пропавшими остатками пищи, окурками и даже ядовитыми веществами, которые часто разбрасывают догхантеры. Приучить собаку не подбирать с земли всё подряд очень сложно, и в этом случае на помощь придет намордник.
Во-вторых, намордник необходим собакам с ярко выраженным охотничьим поведением. Даже если ваш питомец не агрессивен или совсем небольшого размера, это не значит, что он будет вести себя спокойно при определенных условиях. Животное может погнаться на кошками или белками в парке и даже наброситься на другого пса, в несколько раз превышающего его по размеру. И, конечно, сохраняется опасность нападения на людей — даже спокойному питомцу может что-то не понравиться в поведении человека, и он решит наброситься на него, защищая собственного хозяина.
Кроме того, по требованию закона намордник у собаки должен быть во время прогулок в общественных местах и при перевозке в общественном транспорте. Аксессуар необходим молодым собакам и щенкам, поскольку у них еще не сформированы навыки взаимодействия с другими животными и людьми. И, в конце концов, без намордника не обойтись при посещении грумера или ветеринара.
Тканевые варианты изготавливаются из мягких тканей, чаще всего капрона или нейлона. Такие аксессуары еще называют «ветеринарные», потому что они приобретаются для похода в ветклинику. Намордники удобны в носке, плотно прилегают к пасти, защищая окружающих от уксуса.
Плюсы: недорогой, комфортен в ношении, легко стирается.
Минусы: не подходит для частых прогулок, так как в нем пес не может широко раскрыть пасть, чтобы спокойно дышать. Не рекомендуется для агрессивных собак, так как недостаточно фиксирует пасть по сравнению с другими моделями.
Есть два вида кожаных аксессуаров — в виде корзинки и сплошные. Оба варианта изготавливаются из натуральной кожи и довольно плотно прилегают к пасти, ограничивая возможность укуса. Кожаные «корзинки» разнообразны по формам и размерам, поэтому проще подобрать модели практически для любой породы собак. Сплошные намордники более прочные, поэтому подходят для крупных пород и агрессивных питомцев.
Плюсы: «корзинки» — легкие и надежные, не ограничивают пасть, то есть питомец может свободно дышать и даже пить в них; сплошные — крепкая фиксация пасти, возможность контроля питомца в опасных ситуациях.
Минусы: кожаные «корзинки» могут натирать, сплошные модели ограничивают поступление воздуха и не дают возможности напиться.
Модели из эластичных сетчатых материалов, например лайкры или нейлона. Конструкция напоминает ветеринарные модели, намордник очень легкий и плотно прилегает к морде, но не ограничивает дыхание и обеспечивают хорошую вентиляцию. Подходят для длительного ношения, не натирают и не раздражают собаку.
Плюсы: удобны для собак-пылесосов, которые любят подбирать с земли всё подряд. Обеспечивают питомцу комфорт и возможность пить. Хорошо подходят щенкам и молодым собакам на дрессировке.
Минусы: недостаточная фиксация, сильные и агрессивные собаки могут легко сорвать намордник.
Аксессуары из прочного и легкого пластика идеально предотвращают от сбора пищи с земли и самостоятельного зализывания ран. Устойчивы к низким и высоким температурам, хорошо вентилируются, жесткая конструкция плотно фиксируется на морде и ограничивает возможность укуса. Модели чаще всего имеют мягкие вставки, страхующие нос животного от натирания.
Плюсы: хорошая вентиляция, предотвращение употребления несъедобной пищи. Подходит для гиперактивных и нервных собак.
Минусы: ограниченная форма и размеры моделей — может не подходить некоторым породам, при неправильном подборе размера может навредить псу.
По функциональности схожи с пластиковыми моделями, но более прочные и комфортные. Имеют удобную анатомическую форму, которая обеспечивает плотное прилегание намордника и надежно фиксирует аксессуар даже во время интенсивных тренировок. Намордники имеют прочные регулируемые ремни, которые обеспечивают идеальную посадку, без дискомфорта и натираний.
Плюсы: хорошая вентиляция, мягкий материал не царапает кожу и не вызывает раздражения.
Минусы: не защищает пса от подбора несъедобных «вкусняшек» на улице, подходит только для крупных и средних пород.
Сетчатые намордники выполнены из прочного металла, обычно с кожаными фиксирующими ремешками. Самые прочные и надежные, чаще всего используются для служебных собак, для интенсивных тренировок, для агрессивных и крупных пород. Обладают хорошей фиксацией — пес не сможет ничего подобрать с земли и укусить, но в то же время дают возможность напоить животного во время прогулки.
Плюсы: отличная вентиляция, гипоаллергенность, длительный срок службы, прочность.
Минусы: зимой металл может нанести животному травмы при соприкосновении, подходит только для крупных пород.
Обычно используются для коррекции поведения питомца. С их помощью можно просто и безболезненно для животного отучить тянуть поводок во время прогулок. Очень легкий и мягкий тренировочный намордник, комфортен в ношении, но не защищает от укуса и не ограничивает собаку в подбирании лакомств с земли.
Плюсы: позволяют контролировать возбудимых и непослушных собак в процессе тренировок, имеют большой выбор форм и размеров.
Минусы: эффективны только при начальных дрессировках, ежедневное использование рекомендуется только для хорошо воспитанных собак.
Эти модели предусмотрены для определенных пород собак. Они выглядят как сетчатая маска, надевающаяся на всю морду животного. Модели изготавливаются из тканей, хорошо пропускающих воздух, обычно имеют специальное отверстие, чтобы питомец мог получать лакомство.
Плюсы: хорошо подходят для дрессировки, перевозки животного, посещения ветеринаров и грумера.
Минусы: предназначены для определенных пород — мопс, французский бульдог, ши-тцу, бостонский терьер, боксер.
Главный критерий выбора правильного намордника — подходящий размер. Замерьте длину, ширину и обхват шеи питомца. В описании любого аксессуара есть таблица параметров. Выбирайте модели на 1-2 размера больше параметров вашего питомца, это нужно для того, чтобы собаке было комфортно дышать и приоткрывать пасть.
Дальше определите цели, для которых вам нужен намордник, и подберите соответствующую модель.
Учитывайте характер и породу вашего питомца. При выборе модели убедитесь, что аксессуар удобно и прочно сидит, но позволяет животному чувствовать себя комфортно — не трет и не давит. Намордник должен быть прочным, но мягким, обеспечивать циркуляцию воздуха, чтобы собака могла легко дышать и не перегревалась.
Самое главное — подобрать правильный намордник, в котором ваш пес чувствует себя максимально комфортно и удобно. Приучать животное к ношению аксессуара нужно постепенно и ненавязчиво, особенно если у пса уже был негативный опыт. Лучше делать это в виде игры, короткими занятиями в течение нескольких недель. Но учтите, что приучение должно проводиться в темпе собаки, с учетом ее характера и привычек.
Этапы обучения:
Процесс приучения к наморднику требует от хозяина терпения и неторопливости. Никогда не используйте намордник в качестве наказания, не надевайте его насильно. После каждого успешного действия хвалите и ласкайте питомца — он должен доверять вам и чувствовать вашу любовь.
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