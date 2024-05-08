Большая девочка: пацанка Амина расстроена неудачей в реалити

Примечательно, что в шоу «Новые пацанки», в котором она тоже принимает участие, девушка вновь заняла второе место. Лавры же достались Кире Медведевой, что также расстроило Амину. Она пока не берется утверждать, какое из двух реалити было более сложным, и благодарит всех поклонников и просто зрителей, оказывающих ей поддержку.