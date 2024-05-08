Большая девочка: пацанка Амина расстроена неудачей в реалити

Posted 8 мая, 11:44
Published 8 мая, 11:44
Modified 9 сентября, 22:50
Updated 9 сентября, 22:50
В шоу «Большие девочки» на канале «Пятница» Усманилаева заняла второе место, сбросив в ходе проекта 38 кг. Ее начальный вес составлял 120 кг. Узнав, что она не стала лидером состязания по избавлению от лишнего веса, Амина настолько расстроилась, что демонстративно покинула съемочную площадку.
Победительницей проекта стала Лилит Хачатрян. Ее начальный вес был аналогичен весу Усманилаевой, но Лилит удалось сбросить 40 кг. Амине и ее фанатам, разумеется, очень обидно — разница с лидершей составляет всего 2 кг. Но сколько сил было вложено дагестанкой в личный результат! Многие участницы реалити пропускали спортивные занятия, и только Амина занималась до изнеможения, пишет КП.
Известно, что у целеустремленной девушки было диагностировано внутреннее кровотечение вследствие открывшихся язв ЖКТ. Ее гемоглобин имел критически низкое значение, но Амина продолжала упорно трудиться, сбросила лишние килограммы и вышла в финал. В социальных сетях посты о результатах Хачатрян пестрят комментариями в поддержку Амины. Поклонники отмечают, что лишь она следовала всем рекомендациям тренера и ее фигура значительно подтянулась.
Амину настолько огорчило ее поражение, что она снова поправилась — правда, всего на 7 кг. Волевая участница шоу уверяет, что уже приходит в себя и намерена впоследствии выполнять все требования наставников проекта.
Примечательно, что в шоу «Новые пацанки», в котором она тоже принимает участие, девушка вновь заняла второе место. Лавры же достались Кире Медведевой, что также расстроило Амину. Она пока не берется утверждать, какое из двух реалити было более сложным, и благодарит всех поклонников и просто зрителей, оказывающих ей поддержку.
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