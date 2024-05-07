Эмили Блант с ужасом вспоминает встречу с Андреем Кончаловским

Posted 7 мая, 13:07
Published 7 мая, 13:07
Modified 9 сентября, 22:46
Updated 9 сентября, 22:46
По словам Блант, режиссер во время прослушиваний вел себя грубо и пытался сбить ее с толку. Из-за этого она испытала чувство подавленности, пишет starhit.ru. Более того, манера поведения Андрея Кончаловского на съемочной площадке настолько ранила ее, что она на всю жизнь запомнила это.
«Это было ужасно, чувствуешь себя ничтожеством в такой момент», — сообщила актриса.
Как отмечает издание, вместе с Юлией Высоцкой, которая оказалась единственной российской актрисой в этом фильме, в нем снялись звезды мировой величины Патрик Стюарт, Эндрю Ховард, а также Гленн Клоуз.
После этого неудачного кастинга Эмили Блант успешно прошла прослушивание на роль пятой жены британского монарха в ленте «Генрих VIII».
Но настоящий звездный час пробил для Эмили в 2006 году, после премьеры картины «Дьявол носит Prada». Также она знаменита своим участием в фильмах «Дикая штучка», «Оппенгеймер», «Девушка в поезде», а также «Тихое место».
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