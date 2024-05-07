Эмили Блант с ужасом вспоминает встречу с Андреем Кончаловским

По словам Блант, режиссер во время прослушиваний вел себя грубо и пытался сбить ее с толку. Из-за этого она испытала чувство подавленности, пишет starhit.ru. Более того, манера поведения Андрея Кончаловского на съемочной площадке настолько ранила ее, что она на всю жизнь запомнила это.