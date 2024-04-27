Михалкова устроилась в ЖЭК, а Лагашкин ловит пришельцев — какие сериалы посмотреть

Примечательно, что архитектура городка, дизайн всех предметов, а также прически и одежда местных жителей выполнены в советской стилистике, хотя по сценарию сюжет разворачивается в наши дни. Картину будут показывать по ТНТ в 20:00 с понедельника по четверг.