Михалкова устроилась в ЖЭК, а Лагашкин ловит пришельцев — какие сериалы посмотреть

Posted 27 апреля, 16:50
Published 27 апреля, 16:50
Modified 9 сентября, 22:24
Updated 9 сентября, 22:24
В комедийной мелодраме (16+) с участием Анны Михалковой, Александра Робака и Вадима Соснина руководительница управляющей компании Алена Шаталова занимается решением проблем ЖКХ одного из городских кварталов. Ее супруг — участковый врач, а их сын работает полицейским. Таким образом, все семейство стоит на страже благополучия целого городского района. Картину демонстрируют на канале «Россия 1» с понедельника по четверг в 21:20.
Ежегодно в преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне по Первому каналу транслируют тематические фильмы. Новинки выйдут в эфир ближе к Дню Победы, а пока зрителям представят шестую часть военно-приключенческого детективного цикла (12+) «По законам военного времени». Показ состоится с понедельника по четверг в 22:00, пишет kp.ru.
Телепремьера является экранизацией рассказов из сборника «Великий Гусляр» писателя-фантаста Кира Булычева. Великий Гусляр — небольшой российский городок, жители которого давно привыкли к аномальным явлениям и визитам пришельцев. При этом горожане стараются не привлекать внимание властей и журналистов к происходящему, чтобы избежать наплыва туристов.
Но после появления в городке нового мэра Белинского в исполнении Максима Лагашкина ситуация меняется в корне.
Примечательно, что архитектура городка, дизайн всех предметов, а также прически и одежда местных жителей выполнены в советской стилистике, хотя по сценарию сюжет разворачивается в наши дни. Картину будут показывать по ТНТ в 20:00 с понедельника по четверг.
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