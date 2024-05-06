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Posted 6 мая, 14:56

Published 6 мая, 14:56

Modified 9 сентября, 22:42

Updated 9 сентября, 22:42

Скандалы накануне Каннского кифестиваля: Боня продает билеты и забастовка рабочих

6 мая 2024, 14:56
Боня распродает билеты на кинофестиваль по цене московской квартиры, а в самой Франции работники самого грандиозного мероприятия в киноиндустрии организовали забастовку за несколько дней до торжественного открытия

В скором времени стартует самое престижное международное мероприятия — 77-й Каннский кинофестиваль, который ежегодно посещают около 40 000 человек. Датой сбора самых именитых режиссеров, актеров и гостей по традиции станет весна — с 14 по 25 мая. В 2024 году на нем будут присутствовать такие знаменитости, как Фрэнсис Форд Коппола, Джордж Лукас и Мэрил Стрип.

Забастовка работников Каннского фестиваля в 2024 году

Однако, фестиваль может быть под угрозой срыва. В понедельник, 6 мая, работники Каннского кинофестиваля всего за неделю от начала мероприятия призвали к забастовке из-за заработной платы и условий.

Бастующие, среди которых около 100 человек, включая киномехаников, программистов, пресс-агентов и продавцов билетов рассказали, что работают по краткосрочным контрактам и не подпадают под действие французской системы страхования по безработице для фрилансеров, которая увеличивает заработную плату до минимальной.

«Большинству из нас придется бросить работу, что поставит под угрозу проведение мероприятий», — сказал AFP представитель компании.

Как утверждают работники, забастовка не помешает открытию фестиваля, но по ходу его проведения могут возникнуть перебои.

Виктория Боня продает билеты на кинофестиваль за 6 млн рублей

Еще одним скандалом обернулось объявление Виктории Бони, которая распродает билеты на Каннский фестиваль от 3 млн рублей. Как говорит блогер, в эту стоимость входит вход на мероприятие и автомобиль.

Но если есть желание появиться в сопровождении Бони и засветиться в иностранных СМИ, придется заплатить в два раза дороже — 6 млн рублей. За эти деньги 44-летняя бывшая участница Дом-2 найдет платье и сможет «полностью сводить на Каннский кинофестиваль, если у вас есть средства».

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