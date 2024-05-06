Скандалы накануне Каннского кифестиваля: Боня продает билеты и забастовка рабочих

Posted 6 мая, 14:56
Published 6 мая, 14:56
Modified 9 сентября, 22:42
Updated 9 сентября, 22:42
В скором времени стартует самое престижное международное мероприятия — 77-й Каннский кинофестиваль, который ежегодно посещают около 40 000 человек. Датой сбора самых именитых режиссеров, актеров и гостей по традиции станет весна — с 14 по 25 мая. В 2024 году на нем будут присутствовать такие знаменитости, как Фрэнсис Форд Коппола, Джордж Лукас и Мэрил Стрип.
Однако, фестиваль может быть под угрозой срыва. В понедельник, 6 мая, работники Каннского кинофестиваля всего за неделю от начала мероприятия призвали к забастовке из-за заработной платы и условий.
Бастующие, среди которых около 100 человек, включая киномехаников, программистов, пресс-агентов и продавцов билетов рассказали, что работают по краткосрочным контрактам и не подпадают под действие французской системы страхования по безработице для фрилансеров, которая увеличивает заработную плату до минимальной.
«Большинству из нас придется бросить работу, что поставит под угрозу проведение мероприятий», — сказал AFP представитель компании.
Как утверждают работники, забастовка не помешает открытию фестиваля, но по ходу его проведения могут возникнуть перебои.
Еще одним скандалом обернулось объявление Виктории Бони, которая распродает билеты на Каннский фестиваль от 3 млн рублей. Как говорит блогер, в эту стоимость входит вход на мероприятие и автомобиль.
Но если есть желание появиться в сопровождении Бони и засветиться в иностранных СМИ, придется заплатить в два раза дороже — 6 млн рублей. За эти деньги 44-летняя бывшая участница Дом-2 найдет платье и сможет «полностью сводить на Каннский кинофестиваль, если у вас есть средства».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14