Скандалы накануне Каннского кифестиваля: Боня продает билеты и забастовка рабочих

В скором времени стартует самое престижное международное мероприятия — 77-й Каннский кинофестиваль, который ежегодно посещают около 40 000 человек. Датой сбора самых именитых режиссеров, актеров и гостей по традиции станет весна — с 14 по 25 мая. В 2024 году на нем будут присутствовать такие знаменитости, как Фрэнсис Форд Коппола, Джордж Лукас и Мэрил Стрип.