Эффекты в кино, которые цепляют

В некоторых фильмах закадровые голоса и звуки транслируют некую информацию, которой изначально нет на картинке. Например, слышатся звук удара и встревоженные голоса, а затем мы узнаем, что человека сбил автомобиль. Или в «Бойцовском клубе» голос за кадром заявляет: «Люди часто спрашивают меня, знаю ли я Тайлера Дердена». И по ходу событий становится ясно, что герой страдает раздвоением личности.