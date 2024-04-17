Эффекты в кино, которые цепляют

Posted 17 апреля, 12:16
Published 17 апреля, 12:16
Modified 9 сентября, 21:56
Updated 9 сентября, 21:56
Значение термина можно объяснить, просто посмотрев эпизод из корейского фильма «Олдбой», когда герой цепляется за край высотного здания, а внизу мчатся машины. Зрителю неизвестно, кто этот человек и как он оказался в таком положении, но его все равно волнует, что произойдет потом.
Кинематографисты используют одно из свойств человеческого организма, когда в опасной ситуации в кровоток выплескиваются адреналин и кортизол и беспощадно играют на чувствах любителей драмы. Так, многие из серий теленовелл завершаются разоблачением, трагедией или попаданием персонажа в неоднозначную ситуацию. Зритель продолжает болеть за героев, моделируя возможные исходы событий, и, чтобы успокоиться, смотрит следующий эпизод, пишет peopletalk.ru.
В некоторых фильмах закадровые голоса и звуки транслируют некую информацию, которой изначально нет на картинке. Например, слышатся звук удара и встревоженные голоса, а затем мы узнаем, что человека сбил автомобиль. Или в «Бойцовском клубе» голос за кадром заявляет: «Люди часто спрашивают меня, знаю ли я Тайлера Дердена». И по ходу событий становится ясно, что герой страдает раздвоением личности.
Когда мы смотрим фильм, его персонажи как будто живут в своем пространстве. Многие режиссеры используют такой прием, как разрушение четвертой стены, когда герой картины внезапно смотрит в лицо зрителю. Например, в «Амели» героиня общается со зрителем, глядя в камеру, создавая таким образом иллюзию дружеской беседы. В конце картины «Забавные игры» убийца постепенно поворачивается и улыбается нам в лицо, наводя ужас.
Эта техника нередко применяется в исторических и фэнтези-кинолентах, таких как «Александр», «Спартак» и сериал «Игра престолов». Съемка производится будто с высоты, демонстрируя баталию, в которой сотни воинов настигает гибель. Если неожиданно берется крупный план и зрителю показывают некоего героя, возникает ощущение того, что люди — лишь крошечные песчинки в огромном мире.
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