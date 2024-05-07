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Posted 7 мая, 19:30

Published 7 мая, 19:30

Modified 9 сентября, 22:47

Updated 9 сентября, 22:47

Мария Шукшина серьезно раскритиковала последние фильмы Рязанова и Гайдая

7 мая 2024, 19:30
Мария Шукшина без какого-либо восхищения отзывается о последних творениях великих кинорежиссеров Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая. Более того, актриса заявила, что их поздние работы сложно воспринимать. Она уверяет, что в пожилом возрасте практически нереально снять киношедевр и повторить успех ран

Как сообщает kp.ru, заслуженная артистка России также не может положительно оценивать фильмы нашего времени. Она обращает внимание, что во многих новых произведениях кинематографа искажаются понятия хорошего и плохого. Особенно опасны, как считает Шукшина, для подрастающего поколения современные сказки, где непонятно, кто является добрым персонажем, а кто злым. Актриса заявила, что злые персонажи не должны помогать добрым, чтобы таким образом не романтизировалось плохое поведение.

Артистка приводит в качестве примера новые сказочные истории, в которых Кощей Бессмертный и Баба-яга — позитивные действующие лица. Мария Васильевна считает крайне странным повествование, в котором Баба-яга спасает мир, а Иван Царевич показан недалеким простаком, ни на что не способным.

Актриса озвучила мнение, что романтизация и восхваление отрицательных персонажей, вставших на путь исправления, плохо влияет на воспитание детей. Она говорит о подмене понятий при реализации современных коммерческих проектов, когда блистательная цифровая форма сопровождается тотальной нищетой содержания. И если родители читали ребенку с пеленок старые русские сказки, то в кино он может увидеть героев, которые на страницах книг воплощали зло, хорошими.

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