Мария Шукшина серьезно раскритиковала последние фильмы Рязанова и Гайдая

Как сообщает kp.ru, заслуженная артистка России также не может положительно оценивать фильмы нашего времени. Она обращает внимание, что во многих новых произведениях кинематографа искажаются понятия хорошего и плохого. Особенно опасны, как считает Шукшина, для подрастающего поколения современные сказки, где непонятно, кто является добрым персонажем, а кто злым. Актриса заявила, что злые персонажи не должны помогать добрым, чтобы таким образом не романтизировалось плохое поведение.