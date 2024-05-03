Как скрыть имущество при разводе: 6 хитрых способов остаться в плюсе

Делить имущество после многих лет совместной жизни и общих целей не так то и просто. Но закон однозначно говорит о том, что два самых близких человека в браке делят вместе не только радости, но горести. Это означает, что доходы и долги тоже делятся на пополам. Но и тут есть нюансы.