Как скрыть имущество при разводе: 6 хитрых способов остаться в плюсе

Posted 3 мая, 15:01
Published 3 мая, 15:01
Modified 9 сентября, 22:36
Updated 9 сентября, 22:36
Делить имущество после многих лет совместной жизни и общих целей не так то и просто. Но закон однозначно говорит о том, что два самых близких человека в браке делят вместе не только радости, но горести. Это означает, что доходы и долги тоже делятся на пополам. Но и тут есть нюансы.
Семейная собственность включает в себя все имущество, которое один из супругов купил во время брака. Не имеет значения, чье имя указано на титуле. Например, если пара купила дом, но в документе на покупку указано только имя мужа, жена по-прежнему будет иметь право на часть стоимости дома, если они разведутся.
Раздельное имущество — это имущество, которым один из супругов владел до вступления в брак. Например, автомобиль, которым жена владела еще до замужества, будет считаться отдельной собственностью. Любое наследство, которое получает один из супругов, даже во время брака, является неделимым имуществом. То же самое касается личных подарков и выплат за физические повреждения.
Как же забрать себе большую долю общего имущества, которое принадлежит обоим супругам? Для этого есть 6 способов, которыми не редко пользуются при бракоразводном процессе.
Если муж и жена имеют сберегательные счета и копят денежные средства, то они по умолчанию предназначены для трат на общие цели. Таким образом, можно снять деньги со счета и сказать, что они были потрачены на нужды семьи. Супруг, который не знал о потраченных финансах еще должен доказать в суде, что эти средства были сняты без его согласия.
Что делать пострадавшей стороне: во время суда о разделе имущества нужно попросить суд заблокировать счета и попросить выписки о тратах.
При процедуре раздела имущества можно предоставить документ, который указывает стоимость купленного имущества, но со значительным превышением реальной стоимости. Например, автомобиль может стоить не 500 тыс. рублей, а 1,5 млн рублей. Таким образом, можно вывести часть средств за пределы общего имущества.
Что делать пострадавшей стороне: если дорогостоящая покупка является явным ценовым преувеличением, то второму супругу можно попросить суд заказать оценочную экспертизу купленного имущества, чтобы в дальнейшем оспорить данную сделку. Для этой процедуры отводится ровно один год.
Чтобы спрятать общие деньги можно купить на них имущество, но оформить документально на родителей. Они, в свою очередь, оформляют недвижимость как дарение своему сыну или дочери. А подарки, согласно российского законодательства, не делятся при разводе. О таких махинациях вторая половинка может даже не догадываться, особенно когда один из супругов занимается бизнесом и инвестированием.
Что делать пострадавшей стороне: Есть шанс доказать в судебном порядке, что общие деньги были потрачены на покупку жилья, тогда договор дарения может быть признан ничтожным.
Любой человек может продать имущество, которое записано на его имя. По закону считается, что такие сделки заранее обговариваются супругами и оформляются с устного разрешения. Поэтому многие перед разводом часто продают совместно нажитое. При продаже можно указать в договоре заниженную стоимость, чтобы в случае претензии можно было вернуть самую малую часть.
Что делать пострадавшей стороне: с 2022 года приняты изменения в закон, согласно которым сделку можно аннулировать, если бывший супруг докажет, что покупатель знал об отсутствии согласия на продажу недвижимости.
Супруги могут договориться о том, чтобы оформить имущество на родственников. Предлогом может быть уход от налогов, кредиторов, получения жилплощади от государства или иные причины.
Что делать пострадавшей стороне: при разводе такое имущество не делится на пополам, так как по факту оно принадлежит чужим людям. Второй супруг в любом случае остается без жилья или квартиры, поэтому соглашаться на такие махинации не стоит.
Один из супругов может предоставить суду расписку, в которой значится сумма долга конкретному лицу, взятому в период совместного проживания. Такой документ может стать обоснованной причиной траты общих денег.
Что делать пострадавшей стороне: При неожиданном обнаружении таких расписок второму супругу стоит попросить суд заказать экспертизу подлинности такой расписки, давности подписи на бумаге, а также доказать факт движения денег. Также стоит указать, что семья не нуждалась в таких займах и не была в тяжелом финансовом положении.
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