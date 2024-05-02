7 самых крупных лотерейных выигрышей за всю историю России

Жительница Краснодарского края Асмик Реуфовна стала победительницей лотереи «Гослото „6 из 45“ в 2017 году и выиграла 364,6 млн рублей, но найти обладательницу золотого билета оказалось трудно. Сначала Асмик долго не выходила на связь с организаторами розыгрыша, а потом сказала что не может приехать, так как для надежности хочет взять с собой всю семью, но для этого надо накопить денег на билеты.