7 самых крупных лотерейных выигрышей за всю историю России

Posted 2 мая, 13:38
Published 2 мая, 13:38
Modified 9 сентября, 22:28
Updated 9 сентября, 22:28
Супруги из Уфы Рустем и Надежда Мухаметзяновы выиграли в 2001 году $1 млн в лотерее «Бинго-шоу», что по курсу того года составляло 29 млн рублей. При этом, Рустем на тот момент был безработным.
Однако, полученный приз начал быстро испаряться: победители стали вести разгульный образ жизни. Правда, они потом опомнились и купили дорогое жилье в центре города, пару квартир для своих детей и две отечественные машины.
В 2006 году Надежда умерла от болезни, а Рустем и его взрослые сыновья продолжают жить в одной квартире. Как говорят их соседи, живут достаточно скромно, деньги получают от сдачи ранее купленных квартир в аренду. Двое сыновей так и не поступили на учебу, сидят дома, играют в компьютер.
Врач из Новосибирска, когда читал новости о рекордном призе в 358 млн рублей, даже не догадывался, что обладателем несметного богатства является он сам.
В 2016 году 47-летний мужчина решил попытать удачи в «Гослото», потратив на участие в игре 1800 рублей, но билет он проверил только спустя несколько дней после розыгрыша. Какого же было его удивление, узнав что он случайным образом оказался миллионером.
Выигранные деньги новосибирец решил потратить на переезд в Москву, покупку нового дома в столице для своей семьи и развитие собственного бизнеса. Также мужчина не забыл оказать своим родным и близким финансовую помощь.
Жительница Краснодарского края Асмик Реуфовна стала победительницей лотереи «Гослото „6 из 45“ в 2017 году и выиграла 364,6 млн рублей, но найти обладательницу золотого билета оказалось трудно. Сначала Асмик долго не выходила на связь с организаторами розыгрыша, а потом сказала что не может приехать, так как для надежности хочет взять с собой всю семью, но для этого надо накопить денег на билеты.
Дети победительницы просили не устраивать шумихи вокруг ее персоны и не афишировать это событие. Примечательно то, что женщина планировала потратить 30% от выигрыша на спонсирование избирательного фонда КПРФ, чтобы помочь им выиграть на выборах.
2019 год оказался богатым на лотерейных миллионеров, которые выиграли баснословные деньги — каждому досталось по 500 млн рублей. Первыми победителями оказались супруги из Екатеринбурга — Оксана и Николай Мирошниченко, оба работают водителями.
При этом, пара и их близкие не общаются с журналистами, за редким исключением. Со слов Оксаны, они живут скромно, никуда переезжать не собираются, она по-прежнему водит свой любимый трамвай, а их жизнь после лотереи никак не поменялась.
Вторые полмиллиарда рублей достались петербуржцам — Любови и Сергею Догоровым. До лотереи семья не отличалась солидным заработком, мужчина работал слесарем, а жена — в гардеробе.
Победители были очень рады выигрышу, которым им достался благодаря амулету из красной нитки и монетки, рассказывают супруги. На выигрышные деньги они собираются улучшить свое материальное положение и съездить отдохнуть.
В 2017 году самый крупный приз достался воронежской пенсионерке Наталье Власовой. Интересно то, что женщина хотела выкинуть лотерейный билет, который неделю пылился в шкафу. Но перед тем как отправить его в мусорное ведро, она решила проверить номер. Сказать, что она ахнула — ничего не сказать! Ее выигрыш оказался в размере 506 млн рублей!
Наталье распланировала, что потратит деньги на новую недвижимость и отдых, а остальную сумму потратит на благотворительность.
Однако, победительнице и ее близким скоро стали поступать угрозы, а на порог дома стали регулярно приходить неизвестные лица, просящие денег. В итоге семья стала вести затворнический образ жизни и удалила свои аккаунты из социальных сетей.
Очередным крупнейшим рекордом стал новогодний выигрыш от 31 декабря 2020 года. Обладательницей новогоднего миллиарда рублей стала москвичка Надежда Бартош.
Женщина рассказала, что лотерейные билеты она обычно покупает по большим праздникам, а выигрышный достался в подарок от её детей. При этом, о купленных трех лотерейных билетах забыли случайным образом, оставив их в бардачке машины. Когда на всю страну прогремела новость о крупном выигрыше за всю историю существования лото, дочка вспомнила о подарке и решила проверить билеты. Будучи в шоковом состоянии дочь немедленно позвонила маме и сообщила о том, что она стала миллиардершей.
Беспрецедентную сумму Надежда собиралась потратить на развитие семейного предпринимательства и приобретение ювелирных украшений.
При этом, розыгрыш попал в самый большой скандал, так как организаторов лотереи пытались обвинить в отмывании денег. Но как показала проверка, приз действительно достался женщине случайным образом и никаких махинацией с деньгами не было обнаружено.
Такого еще в нашей стране не было, но абсолютным рекордом стал новогодний выигрыш, который превысил предыдущий всего на 150 рублей.
1 января 2024 года в прямом эфире НТВ миллиардными победителями стали Светлана и Юрий Семеновы.
Супруги проживают в Тюмени: муж работает токарем, а жена — логопедом-дефектологом. На Новый год Юрий купил несколько праздничных комплектов билетов и половину вручил жене со словами: «Если что, выигрыш делим поровну».
Уже после новогодних праздников супруги приехали в Москву за своим призом и рассказали, что их судьба не особо баловала. Прожив 30 лет в северных условиях, они упорно трудились, чтобы обеспечить себя и своих детей. Супруги более 40 лет вместе и такой приз они воспринимают как награду за свои прожитые тяжелые годы.
На руки Семеновы за вычетом налогов получили 850 100 128 рублей, так как с 2021 года действует ставка 15% на сумму выигрыша больше 5 млн рублей.
В планах у супругов в первую очередь купить просторное жилье в родном городе, где они и собираются дальше жить, а также помочь своим детям. Также у Светланы есть в планах желание открыть свой логопедический кабинет, чтобы помогать детям и дальше. А на юбилей их «рубиновой» свадьбы она хочет купить себе украшения с красными камнями.
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