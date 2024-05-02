Чрезмерный контроль за питанием — повод для обращения за помощью

Posted 2 мая, 11:56
Published 2 мая, 11:56
Modified 9 сентября, 22:29
Updated 9 сентября, 22:29
Исследование, проведенное сотрудниками Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле в 2008 году, показало, что 75% женщин 25–46 лет контролируют свое питание. При этом они используют такие методы, как пропуск приема пищи и отказ от некоторых видов продуктов. Кто-то из этой выборки практикует интервальное голодание и чистку организма, а кто-то придерживается низкокалорийных диет. Стоит отметить, что все эти формы питания эксперты относят к расстройствам пищевого поведения.
Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале JAMA в 2023 году и основанного на данных 63 тысяч человек, у 22% детей и подростков есть признаки расстройства пищевого поведения.
Эксперты утверждают, что одна только мысль о том, что у вас есть проблемы с едой, уже является достаточным поводом для обращения за помощью.
Психотерапевт Эшли Найт считает: если мысли о том, как вы питаетесь и как выглядит ваше тело, вызывают тревогу или дистресс, то однозначно пора обращаться к специалисту по расстройствам пищевого поведения. В числе признаков, на которые следует обратить внимание, эксперт указывает отказ от общения с друзьями или от планов ради занятий спортом, страх съесть лишнего и чувство вины после каждого съеденного куска.
Люди, у которых диагностировано расстройство пищевого поведения, проходят комплексное лечение под контролем терапевта, диетолога и психиатра. Если клинический диагноз не установлен, но человек все равно чувствует наличие проблемы с питанием, то помочь ему может психолог, специализирующийся на таких состояниях.
Справиться с нездоровым отношением к еде может помочь и общение с людьми, которые страдают такой же или похожей проблемой.
«Есть так много заблуждений о том, что расстройства пищевого поведения — это болезнь худых молодых женщин. Это поведение распространено и диагностируется у людей, не принадлежащих к этому узкому стереотипу», — отмечает доктор Найт.
Важно отметить, что работа над правильным пищевым поведением отличается продолжительностью и не предполагает быстрых результатов. Главный признак избавления от проблемы — осознание того, что человек чувствует себя физически комфортно и больше не одержим мыслями о еде.
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