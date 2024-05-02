Чрезмерный контроль за питанием — повод для обращения за помощью

Психотерапевт Эшли Найт считает: если мысли о том, как вы питаетесь и как выглядит ваше тело, вызывают тревогу или дистресс, то однозначно пора обращаться к специалисту по расстройствам пищевого поведения. В числе признаков, на которые следует обратить внимание, эксперт указывает отказ от общения с друзьями или от планов ради занятий спортом, страх съесть лишнего и чувство вины после каждого съеденного куска.